Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn chủ động trồng rừng đầu xuân

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, trên khắp các triền đồi, tuyến đường và khu dân cư huyện Thanh Sơn (cũ), không khí ra quân trồng cây, trồng rừng diễn ra sôi nổi. Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tiếp tục được các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. Dưới sự hướng dẫn của Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn, công tác trồng rừng đầu năm được triển khai đồng bộ, thiết thực, gắn với mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Lãnh đạo xã Võ Miếu cùng các ban, ngành, đoàn thể tham gia trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân.

Xác định cây xanh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển bền vững, những năm qua, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng kế hoạch trồng rừng phù hợp điều kiện từng địa bàn. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với các xã rà soát quỹ đất, chuẩn bị giống cây, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của việc trồng cây gây rừng.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn cho biết: "Trồng cây đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa thực hiện lời dạy của Bác Hồ mà còn là giải pháp quan trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Chúng tôi lựa chọn cây trồng được tính toán phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, địa hình từng địa bàn. Chú trọng chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm trồng cây nào sống tốt cây đó, phát huy hiệu quả kinh tế và sinh thái lâu dài".

Trong số các địa phương triển khai tích cực, xã Võ Miếu là điểm sáng. Với diện tích rừng gần 5.000ha, địa phương luôn xác định phát triển rừng là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm gia tăng diện tích cây xanh, từ trồng rừng sản xuất đến trồng cây phân tán tại các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa.

Đoàn viên thanh niên xã Võ Miếu ra quân trồng cây, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Ngay trong ngày đầu ra quân trồng cây Xuân 2026, xã Võ Miếu đã trồng được hơn 2.000 cây xanh các loại cây như bằng lăng, bàng Đài Loan, giáng hương, lát hoa, keo tai tượng... Cây giống khỏe mạnh được trồng dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, khuôn viên trường học và tại các hộ dân. Không khí lao động hăng hái, phấn khởi lan tỏa khắp các khu dân cư, thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Với phương châm trồng cây phải phù hợp từng địa điểm, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, UBND xã Võ Miếu chỉ đạo các ngành, đoàn thể và khu dân cư thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng gắn với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được xây dựng kế hoạch cụ thể; các hộ nhận khoán rừng thường xuyên được kiểm tra, nhắc nhở nâng cao ý thức trách nhiệm.

Nhận thức rõ lợi ích thiết thực của cây xanh, nhiều năm qua xã cũng tích cực vận động trồng cây lấy bóng mát trên các tuyến đường, trong sân trường, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa; cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả tại các trang trại, gia trại. Nhờ vậy, phong trào trồng cây đầu xuân ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp thường niên của địa phương.

Các đoàn thể chính trị - xã hội, nhà trường và khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng. Nội dung bảo vệ rừng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp dân. Việc tổ chức trồng cây được thực hiện theo kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tế từng khu, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng kiểm lâm và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, mỗi năm hàng nghìn cây xanh được trồng mới tại xã Võ Miếu, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của xã phấn đấu đạt trên 40%. Nhiều diện tích đất trống, đồi trọc dần được phủ xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, cải thiện điều kiện sống cho người dân và mở ra hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Theo đánh giá của Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn, phong trào trồng rừng đầu năm tại các xã trên địa bàn đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Các địa phương không chỉ chú trọng trồng mới mà còn quan tâm chăm sóc, khoanh nuôi, tái sinh rừng tự nhiên; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Việc trồng cây, gây rừng đầu xuân vì thế không còn là hoạt động mang tính phong trào, mà đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ những cây giống được gieo trồng trong những ngày đầu năm mới, niềm tin về một màu xanh bền vững đang dần được vun đắp trên từng sườn đồi, từng làng quê Thanh Sơn.

Hoàng Hương - Quyết Thắng