Tư vấn, phản biện Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn giai đoạn 2026 - 2030

Sáng 6/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện “Đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị cho các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030”.
Quang cảnh hội thảo.
Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững, việc xây dựng đề án phát triển nông nghiệp tuần hoàn, tích hợp đa giá trị là cần thiết nhằm định hướng tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời gắn sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và khai thác tiềm năng du lịch nông thôn.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo.
Theo dự thảo đề án, tỉnh Phú Thọ định hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và đa giá trị. Các phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng, tái chế để tạo ra sản phẩm mới, giảm phát thải ra môi trường. Bên cạnh đó, các nông sản chủ lực, đặc sản địa phương được gắn với xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Đề án cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của người nông dân và hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quảng bá nông sản cũng được xác định là giải pháp quan trọng.
Các đại biểu tham gia góp ý vào đề án.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý vào việc lựa chọn mô hình nông nghiệp tuần hoàn phù hợp với từng vùng sinh thái; cơ chế khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu và xử lý phụ phẩm; phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn.
Các ý kiến tại hội thảo được tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Qua đó góp phần thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng xanh, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
Đăng Khoa
