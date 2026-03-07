Xã Mai Hạ phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

Những ngày đầu năm, về xã Mai Hạ dễ dàng cảm nhận sự khởi sắc trên từng nếp nhà, thửa ruộng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Gia đình hộ Khà Thị Hiềng, xóm Lọng từng thuộc diện cận nghèo, nay đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Chị Hiềng chia sẻ: Năm 2021, sau khi thoát nghèo, gia đình tôi tiếp tục vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm đầu tư chăn nuôi 3 con bò sinh sản. Sau một thời gian, gia đình tôi bán bê con trả được 1 phần gốc cho ngân hàng, hiện còn dư nợ 34 triệu đồng. Nếu không có vốn ưu đãi, chắc chắn chúng tôi khó có điều kiện làm ăn như hôm nay.

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình chị Khà Thị Hiềng (đứng giữa) đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Khà Văn Mẫu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Lọng cho biết: Tổ có 52 thành viên vay vốn, tổng dư nợ 2.382 triệu đồng thực hiện 9 chương trình tín dụng, trong đó chương trình giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất 1.361 triệu đồng, tổ không có nợ quá hạn, không có lãi tồn đọng. Với quy ước hoạt động của tổ, các thành viên gửi đều hàng tháng là 50.000 đồng/tháng, đến nay tổ có số dư tiền gửi 144 triệu đồng.

Không riêng gia đình chị Hiềng, nhiều hộ khác ở các xóm Lầu, Đồng Uống, Tiền Phong, Nghẹ, Chiềng Hạ, Khả... cũng sử dụng vốn vay đúng mục đích, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, làm du lịch cộng đồng.

Tính đến hết tháng 2/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Mai Hạ đạt 92.512 triệu đồng với 2.198 hộ vay vốn, thực hiện 12 chương trình tín dụng. Riêng trong năm 2025, đã có trên 552 lượt hộ nghèo, và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh xã hội; tạo việc làm cho 833 lao động; 54 hộ vay ưu đãi hộ nghèo theo Nghị định 78/NĐ-CP; 357 hộ cận nghèo, 120 hộ thoát nghèo, 1.282 hộ được vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; 229 hộ được vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Điểm nổi bật trong triển khai nguồn vốn tại Mai Hạ là việc thực hiện ủy thác cho vay qua 4 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gồm: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên chiếm 99,65% tổng dư nợ. Toàn xã có 35 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động nền nếp, với 1.465 thành viên tham gia.

Thông qua các tổ chức nhận ủy thác, công tác bình xét cho vay được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng; đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Thông qua sinh hoạt tổ, cán bộ tín dụng và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, vừa hướng dẫn hội viên cách làm ăn hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm du lịch cộng đồng, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu giao ban nắm tình hình các tổ chức hội nhận ủy thác vay vốn xã Mai Hạ.

Bà Khà Thị Phượng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác để bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng. Phương thức ủy thác qua các tổ chức đoàn thể đã phát huy hiệu quả rõ nét, giúp nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu. Chúng tôi thường xuyên phối hợp kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ nợ quá hạn tại xã Mai Hạ chỉ ở mức 0,07%”.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, chính quyền xã Mai Hạ cũng xác định rõ vai trò đồng hành, định hướng cho người dân. Ông Lê Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Mai Hạ nhấn mạnh: Vốn tín dụng chính sách là một trong những công cụ quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xã thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, lồng ghép với các chương trình khuyến nông, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân sử dụng vốn đúng hướng, tránh rủi ro.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngân hàng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi đã thực sự trở thành “đòn bẩy” cho kinh tế hộ gia đình. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,53%.

Từ những đồng vốn chính sách được trao đúng người, đúng thời điểm, Mai Hạ đang từng bước chuyển mình, vững vàng trên hành trình giảm nghèo bền vững, mang lại niềm vui no ấm cho những nếp nhà vùng cao.

Đinh Thắng