Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay, RON95-III vượt mốc 27.000 đồng

Từ 15 giờ ngày 7/3, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, trong đó xăng RON95-III vượt mốc 27.000 đồng/lít, còn dầu hỏa tăng cao nhất tới 8.490 đồng/lít nhằm phù hợp với biến động thị trường thế giới.

Mua bán xăng, dầu tại một điểm kinh doanh của Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay (7/3).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 25.226 đồng/lít, tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 1.821 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 27.047 đồng/lít, tăng 4.707 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 5/3.

Cùng xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, lên ngưỡng 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, giá mới là 35.091 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.831 đồng/kg, ở ngưỡng 21.327 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 5/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, cụ thể xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 3.758 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.807 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh đột xuất.

Theo Vietnam+