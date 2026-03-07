Ngày hội trên đất chiến khu

Xã Đồng Lương - nơi hai dòng sông Hồng và sông Bứa giao hòa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chính nơi đây đã ra đời Chiến khu Vạn Thắng với lực lượng du kích từng được ví như “nắm đấm thép”, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Truyền thống anh hùng ấy luôn được gìn giữ, bồi đắp và phát huy. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tinh thần trách nhiệm với đất nước tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây thể hiện bằng những việc làm cụ thể, với quyết tâm tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Người dân Đồng Lương trang hoàng đường làng, ngõ xóm đón ngày hội lớn.

Những ngày này, gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Xuân Liên, 73 tuổi ở khu Xóm Chùa thường xuyên có bà con trong khu đến trao đổi, tìm hiểu thêm về các quy định của Luật Bầu cử và những thông tin về các ứng cử viên. Vốn là lãnh đạo ngành Tòa án nghỉ hưu, lại từng giữ chức vụ Bí thư chi bộ khu dân cư, ông Liên là người hiểu biết sâu rộng, được Nhân dân kính trọng, tin tưởng. Khi mọi người đến trao đổi, ông luôn sẵn sàng chia sẻ, giải thích để người dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cử tri.

Ông Nguyễn Xuân Liên chia sẻ: “Thấy bà con quan tâm, trách nhiệm với việc lựa chọn người đại diện cho ý chí và quyền lợi của mình, tôi rất phấn khởi. Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, nhưng ấn tượng nhất là cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI năm 1976 - cuộc bầu cử đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Năm nay, sau đúng 50 năm, tôi lại được tham gia một kỳ bầu cử có ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu thật sự có năng lực, phẩm chất, gần dân và tâm huyết với sự phát triển của quê hương”.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Liên treo cờ Tổ quốc trước nhà chào đón ngày bầu cử.

Không chỉ những người từng trải qua chiến tranh, lớp trẻ ở Đồng Lương cũng háo hức hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Sinh năm 2005, mới về làm dâu tại khu Vạn Phong, đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Quỳnh Ngọc Phương được tham gia bầu cử. Chị Phương cho biết: “Tôi đã tìm hiểu về quyền và trách nhiệm công dân trong bầu cử. Những ngày gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh của xã, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Chiều nào lên nhà văn hóa khu chơi thể thao, tôi cũng dành thời gian xem thông tin các ứng cử viên được niêm yết để tìm hiểu. Tôi đã có lựa chọn của mình và mong chờ đến ngày 15/3 để thực hiện quyền công dân”.

Cử tri Nguyễn Quỳnh Ngọc Phương lần đầu tiên được tham gia bầu cử tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên.

Không khí hướng về ngày bầu cử lan tỏa khắp các khu dân cư ở Đồng Lương. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ trên các tuyến đường. Từ nhà văn hóa khu dân cư đến cánh đồng, khu chợ... đâu đâu cũng rộn ràng những câu chuyện về bầu cử về niềm tin với các ứng cử viên - những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cùng với công tác tuyên truyền và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, lực lượng Công an xã Đồng Lương cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, phòng ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử. Theo đó, Công an xã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử.

Đồng chí Trương Hữu Chất - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lương cho biết: Đảng ủy, chính quyền xã đã sớm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, với quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn. Các phần việc được phân công rõ ràng: MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cử tri tham gia. Hệ thống truyền thanh cơ sở, pa-nô, khẩu hiệu, các buổi sinh hoạt khu dân cư được phát huy hiệu quả trong phổ biến thông tin về bầu cử.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ cơ sở đã nhiều lần tham gia tổ chức các kỳ bầu cử nên nắm chắc quy trình, nghiệp vụ. Quan trọng hơn, Nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng và tích cực tham gia các công việc chung. Đây là điều kiện thuận lợi để Đồng Lương tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng Lương thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Phú Thọ, hiện có 11.262 cử tri với 11 khu vực bỏ phiếu. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã có 28 người ứng cử để bầu 17 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trên vùng đất chiến khu xưa, nơi từng ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, không khí hướng về ngày bầu cử hôm nay càng thêm rộn ràng. Từ những cựu chiến binh từng đi qua khói lửa chiến tranh đến lớp thanh niên lần đầu cầm lá phiếu, tất cả đều chung niềm tin và kỳ vọng vào tương lai của quê hương, đất nước.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, ngày bầu cử trên quê hương Đồng Lương anh hùng sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Cao Khôi