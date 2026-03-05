Tổng kết hoạt động HĐND phường Vân Phú khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 5/3, Hội đồng Nhân dân (HĐND) phường Vân Phú tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ và đề ra phương hướng trong thời gian tới.

Lãnh đạo HĐND phường Vân Phú phát biểu tại kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường Vân Phú đã triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, thẩm tra chặt chẽ, đảm bảo chất lượng trước khi trình thông qua.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trước khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Thường trực HĐND 4 xã, phường gồm Vân Phú, Phượng Lâu, Hùng Lô và Kim Đức đã tổ chức 41 kỳ họp thường lệ và 13 kỳ họp chuyên đề, ban hành 151 nghị quyết.

Sau khi sáp nhập (từ ngày 1/7), HĐND phường Vân Phú tiếp tục tổ chức 3 kỳ họp và ban hành 20 nghị quyết nhằm kịp thời quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Hoạt động giám sát của HĐND tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì thường xuyên với 99 cuộc tiếp xúc, tiếp nhận 656 kiến nghị của cử tri; các kiến nghị đều được xem xét, giải quyết đạt 100%.

Các Ban HĐND phường chủ động thực hiện tốt công tác thẩm tra, giám sát; các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tích cực tham gia thảo luận, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì chặt chẽ, góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, HĐND phường Vân Phú tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm của đại biểu; đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện nghị quyết và giải quyết kiến nghị của cử tri; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ tới.

Toàn cảnh kỳ họp.

Lê Minh