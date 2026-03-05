Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hướng về ngày hội non sông

Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội non sông... Từ những bản làng vùng cao cho đến vùng đất khó đều hào hứng trước ngày hội lớn - nơi niềm tin đặt trọn niềm tin vào từng lá phiếu để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, góp phần xây dựng đất nước, quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hướng về ngày hội non sông

Công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo tại xã Hiền Quan.

Hướng về ngày hội non sông

Danh sách đại biểu được Ủy ban Bầu cử xã Phú Mỹ bố trí khoa học, thuận tiện để cử tri theo dõi, kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử 15-3.

Hướng về ngày hội non sông

Tổ bầu cử tại khu Tân Thành, xã Cẩm Khê triển khai hướng dẫn các nội quy, quy định ngày bầu cử đến các thành viên.

Hướng về ngày hội non sông

Phiếu và hòm phiếu được chuẩn bị đảm bảo về số lượng, kích cỡ theo đúng quy định.

Hướng về ngày hội non sông

Khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo đầy đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh cho cử tri và người làm công tác bầu cử.

Hướng về ngày hội non sông

Khắp các tuyến phố trên địa bàn xã Hợp Lý được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ.

Hướng về ngày hội non sông

Pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hướng về ngày hội non sông

Khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn tại các trụ sở làm việc.

Hướng về ngày hội non sông

Người dân xã Lạc Sơn tìm hiểu, nghiên cứu thông tin tiểu sử của các đại biểu ứng cử.

Hướng về ngày hội non sông

Rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày bầu cử tại xã Mai Châu.

Hướng về ngày hội non sông

Cử tri trong trang phục truyền thống rạng rỡ xem danh sách niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Hướng về ngày hội non sông

Người dân xóm Chà Đáy, xã Pà Cò nghiên cứu danh sách các ứng viên.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Bầu cử Quốc hội HĐND các cấp Bầu cử quốc hội Dân chủ rực rỡ cờ hoa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mường Vang sẵn sàng cho ngày hội lớn

Mường Vang sẵn sàng cho ngày hội lớn
2026-03-05 09:35:00

baophutho.vn Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Mường Vang huy...

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 01
2026-03-05 07:19:00

baophutho.vn Đơn vị bầu cử số 01 gồm các phường: Thanh Miếu, Việt Trì, Nông Trang, Vân Phú và xã Hy Cương.

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 02
2026-03-05 07:18:00

baophutho.vn Đơn vị bầu cử số 02 gồm các xã: Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Xuân Lũng, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long