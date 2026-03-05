Hướng về ngày hội non sông

Hòa chung không khí náo nức của ngày hội toàn dân, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bừng lên sắc đỏ của cờ hoa, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội non sông... Từ những bản làng vùng cao cho đến vùng đất khó đều hào hứng trước ngày hội lớn - nơi niềm tin đặt trọn niềm tin vào từng lá phiếu để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, góp phần xây dựng đất nước, quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo tại xã Hiền Quan.

Danh sách đại biểu được Ủy ban Bầu cử xã Phú Mỹ bố trí khoa học, thuận tiện để cử tri theo dõi, kiểm tra thông tin trước ngày bầu cử 15-3.

Tổ bầu cử tại khu Tân Thành, xã Cẩm Khê triển khai hướng dẫn các nội quy, quy định ngày bầu cử đến các thành viên.

Phiếu và hòm phiếu được chuẩn bị đảm bảo về số lượng, kích cỡ theo đúng quy định.

Khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo đầy đủ các yếu tố về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh cho cử tri và người làm công tác bầu cử.

Khắp các tuyến phố trên địa bàn xã Hợp Lý được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ.

Pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn tại các trụ sở làm việc.

Người dân xã Lạc Sơn tìm hiểu, nghiên cứu thông tin tiểu sử của các đại biểu ứng cử.

Rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng ngày bầu cử tại xã Mai Châu.

Cử tri trong trang phục truyền thống rạng rỡ xem danh sách niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Người dân xóm Chà Đáy, xã Pà Cò nghiên cứu danh sách các ứng viên.

Đức Anh