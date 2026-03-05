Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri tại xã Tam Dương Bắc

Ngày 5/3, tại xã Tam Dương Bắc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các xã Tam Dương Bắc, Hoàng An, Đại Đình và Đạo Trù để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Anh Du - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên gồm: Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hoàng Thức - chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Thanh Miếu; Hà Thị Lý - viên chức Nhà hát Lạc Hồng; Lưu Thị Thúy Hằng - viên chức Nhà hát Lạc Hồng.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Phạm Hùng Hưng trình bày chương trình hành động.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Phạm Hùng Hưng trình bày chương trình hành động.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và phát triển du lịch vùng Đất Tổ; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn của đất nước và địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân, thôn Quang Đạo, xã Đạo Trù phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân, thôn Quang Đạo, xã Đạo Trù phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh tại diễn đàn Quốc hội.

Nhiều ý kiến kiến nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã vùng sâu, vùng xa trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; có cơ chế, chính sách nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác quản lý, giải quyết các vấn đề tồn tại về đất đai; đồng thời có giải pháp phát triển văn hóa ở khu vực nông thôn và bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương khi mở rộng địa giới hành chính.

Thu Hoài - Đức Thiện


Thu Hoài - Đức Thiện

