Mường Vang sẵn sàng cho ngày hội lớn

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Mường Vang huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng tiến độ, quy định.

Về Mường Vang những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử khá rộn ràng. Từ trung tâm xã đến các ngõ xóm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay. Khu vực trung tâm xã được bố trí các cụm pano, áp phích chào mừng ngày bầu cử. Tại nhà văn hoá các xóm cũng chính là điểm bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ; khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được bố trí ở trung tâm, thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Mường Vang rà soát danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Quách Khang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của cấp uỷ, chính quyền; các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện được ban hành kịp thời. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại xóm đã có kinh nghiệm tham gia các kỳ bầu cử trước; Nhân dân trên địa bàn quan tâm, đồng thuận, tích cực tham gia.

Tuy nhiên, Mường Vang cũng gặp một số khó khăn như địa bàn xã chủ yếu là đồi núi, bị chia cắt bởi sông, suối, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, một số cán bộ xóm còn hạn chế về chuyên môn; trang thiết bị, phương tiện làm việc còn hạn chế.

Qua rà soát số cử tri trên địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là 15.146 cử tri. Toàn xã có 7 đơn vị bầu cử và 15 khu vực bỏ phiếu. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy trình, chú trọng bảo đảm cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần ba, xã Mường Vang có 39 người ứng cử để bầu ra 23 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công an xã Mường Vang đã ban hành các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường nắm tình hình địa bàn. Đến nay, trên địa bàn xã chưa phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử xã Mường Vang tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo lộ trình bầu cử đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục tổ chức các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ và vận động cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến công tác bầu cử.

Cử tri xã Mường Vang tìm hiểu tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mường Vang cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đến nay, xã đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 6 lượt, qua các cuộc họp xóm 34 buổi; đăng nhiều tin, bài trên Trang thông tin điện tử xã; trang fanpage “Chính luận Mường Vang” đã đăng tải và chia sẻ 36 tin, bài phản ánh các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã. Công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh với việc vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình trên địa bàn treo hơn 3.000 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 230 cờ hồng kỳ, 6 pano, 34 băng rôn.

Cùng với đó, Ủy ban Bầu cử xã tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu; xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau ngày bầu cử.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Mường Vang quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Dương Liễu