Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khảo sát, nắm tình hình công tác bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 15

Chiều 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường, xã: Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa, Kỳ Sơn, Thịnh Minh thuộc Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh số 15.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu, đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ. Các địa phương đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; bảo đảm tiến độ theo các mốc thời gian quy định. Tổ chức phụ trách bầu cử ở cơ sở được thành lập đầy đủ, đúng thành phần; cơ cấu, danh sách người ứng cử được hiệp thương, công bố theo đúng quy định của pháp luật. Việc phân chia khu vực bỏ phiếu bảo đảm hợp lý, thuận tiện cho cử tri.

Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai; hồ sơ người ứng cử được kiểm tra chặt chẽ, đúng quy trình. Các điểm bỏ phiếu thuận lợi về giao thông, bảo đảm an toàn, bố trí khoa học theo đúng hướng dẫn. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; khu vực bỏ phiếu được sắp xếp theo trình tự một chiều, bảo đảm thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, nội dung bám sát định hướng, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo sự đồng thuận và khí thế tích cực hướng về ngày bầu cử.

Các đồng chí trong đoàn công tác nắm tình hình chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, tổ 6, phường Kỳ Sơn.

Đồng chí Bùi Thị Minh và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Thống Nhất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường báo cáo một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện như việc lập và cập nhật danh sách cử tri trên phần mềm quản lý còn gặp trở ngại do biến động dân cư lớn, nhất là số công dân đi làm ăn xa, tạm trú, tạm vắng hoặc thay đổi nơi cư trú. Một số trường hợp không liên lạc được nên việc nắm bắt nguyện vọng tham gia bỏ phiếu còn hạn chế. Tại một số khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử chưa thật sự đầy đủ. Kinh phí được phân bổ cho nhiệm vụ bầu cử chưa đáp ứng yêu cầu...

Các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, tiết kiệm và hiệu quả.

Các đồng chí trong đoàn công tác chia sẻ, đánh giá cao cách làm sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền về bầu cử tại các đơn vị, cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Bùi Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong việc bám sát chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh; triển khai các bước đúng tiến độ, cơ bản bảo đảm các điều kiện cần thiết.

Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện đúng tiến độ, các tổ bầu cử đã bắt đầu in thẻ cử tri.

Đồng chí Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, vì vậy các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Cần tiếp tục rà soát kỹ từng khâu chuẩn bị; hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; kịp thời cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri bảo đảm chính xác, không bỏ sót, không trùng lặp.

Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế sôi nổi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Các địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ còn lại, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Mạnh Hùng