Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tiếp xúc cử tri 7 xã

Chiều 4/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các xã: Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ, Tam Nông, Thọ Văn, Vạn Xuân, Hiền Quan.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo và hơn 250 cử tri các xã trong khu vực.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin tới cử tri danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định, đồng thời giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Theo đó, Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ có 5 ứng cử viên, gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ĐBQH khóa XV; Châu Văn Minh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Khổng Thanh Thủy - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Quản trị (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ); Quách Thanh Vân - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ĐBQH khóa XV trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và khẳng định, trở thành ĐBQH không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trọng trách và lời hứa danh dự trước Nhân dân.

Các chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, bám sát các nghị quyết lớn của Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước và nguyện vọng của Nhân dân.

Nội dung các chương trình hành động cũng tập trung vào các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm lĩnh vực giáo dục, công tác cán bộ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương.

Đồng chí Châu Văn Minh - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Thái Quỳnh Mai Dung - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày chương trình hành động.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, các đại biểu nguyện là “nhịp cầu tin cậy” truyền tải thực tiễn sinh động của hoạt động kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân tỉnh nhà đến nghị trường Quốc hội. Thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, lắng nghe bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm để phản ánh trung thực, kịp thời mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết định và hiệu quả công việc của bản thân. Bám sát thực tiễn địa phương, lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, cử tri trong tỉnh để tham gia hoạch định, kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển đất nước và địa phương.

Các ứng cử viên cũng khẳng định nếu được bầu làm ĐBQH sẽ tích cực đóng góp vào việc đổi mới công tác lập pháp của Quốc hội theo tinh thần chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Chủ động tham gia các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng năng động, hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, góp phần cùng cả nước hiện thực hoá khát vọng hùng cường.

Đồng chí Khổng Thanh Thủy - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Quản trị (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ) trình bày chương trình hành động.

Đồng chí Quách Thanh Vân - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ trình bày chương trình hành động.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã bày tỏ đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Các cử tri cũng trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc...

Các ý kiến phát biểu của cử tri cũng bày tỏ niềm tin, trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử, khẳng định tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Cử tri các xã phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí khẳng định, những góp ý tâm huyết của cử tri chính là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên hoàn thiện chương trình hành động, cũng như định hướng hoạt động nếu vinh dự được bầu là ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi, làm rõ và giải đáp cụ thể tại hội nghị, cung cấp thêm thông tin để cử tri nắm rõ chủ trương, định hướng và lộ trình thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Đinh Vũ