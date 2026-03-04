Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu

{title}
{publish}
{head}
Chiều 4/3, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn công tác số 16 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu.
Đoàn công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa khu Mai Sơn, phường Thanh Miếu.
Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương đã được thực hiện dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ.
Đoàn công tác kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử tại trụ sở UBND phường Nông Trang.
Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, thực hiện cấp phát thẻ cử tri theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và trên hệ thống loa truyền thanh để cử tri nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc trang trí khánh tiết, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; bố trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu khoa học, hợp lý. Làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử, đặc biệt là việc thực hiện quy trình bầu cử, kiểm phiếu.
Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đề nghị các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng về năng lực, phẩm chất, đạo đức vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Huyền Trang - Tạ Thanh
baophutho.vn Chiều 4/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các...
baophutho.vn Chiều 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình...
baophutho.vn Chiều 4/3, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại...
baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...
baophutho.vn Ngày 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH...
baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 17
baophutho.vn Đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Phú Thọ gồm các xã: Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị, Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng,...