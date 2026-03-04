Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu

Chiều 4/3, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn công tác số 16 của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Nông Trang, Việt Trì, Thanh Miếu.

Đoàn công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa khu Mai Sơn, phường Thanh Miếu.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương đã được thực hiện dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình chuẩn bị bầu cử tại trụ sở UBND phường Nông Trang.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, thực hiện cấp phát thẻ cử tri theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và trên hệ thống loa truyền thanh để cử tri nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc trang trí khánh tiết, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; bố trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu khoa học, hợp lý. Làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các thành viên tổ bầu cử, đặc biệt là việc thực hiện quy trình bầu cử, kiểm phiếu.

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng đề nghị các địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng về năng lực, phẩm chất, đạo đức vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Huyền Trang - Tạ Thanh