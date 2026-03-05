Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thọ Văn

Ngày 5/3, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Thọ Văn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử tại xã Thọ Văn.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Thọ Văn cùng các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử; tổ chức quán triệt các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

UBND xã đã phối hợp với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử xã Thọ Văn nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 17 thành viên và 3 tiểu ban. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất danh sách 28 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đồng thời ghi nhận 6 trường hợp xin rút không tiếp tục ứng cử. Toàn xã có 10.805 cử tri, bao gồm cả số công dân dự kiến đủ 18 tuổi trước ngày 15/3/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu xã Thọ Văn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Thọ Văn trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thực hiện đúng quy trình, thời gian các bước của cuộc bầu cử; tăng cường tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình; rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn y tế, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Lê Minh