HĐND phường Tân Hòa tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 6/3, HĐND phường Tân Hòa khóa X tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phường Tân Hòa được thành lập trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Tân Hòa, xã Hòa Bình và xã Yên Mông. Sau khi thành lập, phường có diện tích tự nhiên 56,986 km2, dân số 14.316 người. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND phường Tân Hòa đã kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình công tác và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường và các cơ quan liên quan được duy trì thường xuyên, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

HĐND phường có 2 Ban: Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội, mỗi ban có 5 thành viên và 3 tổ đại biểu với tổng số 63 đại biểu, trong đó 2 đại biểu do tỉnh chỉ định chức danh, 6 đại biểu HĐND cấp huyện chuyển về và 55 đại biểu của 3 phường, xã thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đại biểu nữ chiếm 41,26%, đại biểu trẻ dưới 40 tuổi chiếm 9,52%, đại biểu là đảng viên chiếm 92,06%, đại biểu tái cử chiếm 57,14%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 74,6%.

Về trình độ chuyên môn, đại biểu có trình độ đại học và trên đại học chiếm 57,14%; cao đẳng 3,17%; trung cấp 14,28%; sơ cấp và chưa qua đào tạo 25,39%. Về trình độ lý luận chính trị, có 4 đại biểu trình độ cao cấp, 33 đại biểu trung cấp và 12 đại biểu sơ cấp.

Thường trực HĐND phường đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và 3 kỳ họp chuyên đề. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng trước khi trình tại kỳ họp.

Các đại biểu HĐND phường Tân Hòa biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn vốn ngân sách.

Tính đến ngày 30/1/2026, HĐND phường đã ban hành 28 nghị quyết. Các nghị quyết đều được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi. Sau khi ban hành, nội dung nghị quyết được công khai trên Trang thông tin điện tử của phường và được UBND phường triển khai thực hiện thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Công tác giám sát được duy trì thường xuyên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã triển khai 54 cuộc giám sát chuyên đề và 11 cuộc khảo sát thực tế. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực được Nhân dân quan tâm như chuyển đổi số sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, thu - chi các loại quỹ do Nhân dân đóng góp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chế độ, chính sách trong lĩnh vực giáo dục.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong hoạt động HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong nhiệm kỳ, HĐND phường đã phối hợp tổ chức 83 cuộc tiếp xúc cử tri. Sau sáp nhập đã tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và giải quyết 86 ý kiến, kiến nghị.

Tại kỳ họp, HĐND phường Tân Hòa đã bầu sổ sung Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ vốn ngân sách.

Nhân dịp này, UBND phường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng trong hoạt động HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mạnh Hùng