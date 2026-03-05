Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri

Chiều 5/3, tại xã Vĩnh Tường, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hoàng Thức - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Thanh Miếu; Lưu Thị Thúy Hằng - Viên chức Nhà hát Lạc Hồng; Hà Thị Lý - Viên chức Nhà hát Lạc Hồng đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với cử tri các xã: Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú và Vĩnh Thành.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 3 trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức ở xã Vĩnh Tường.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong hoạt động lập pháp và giám sát. Đồng thời, các ứng cử viên cam kết không ngừng nâng cao trình độ, thường xuyên lắng nghe, tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh đầy đủ tới Quốc hội; tích cực đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết đã đề ra, góp phần phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội.

Cử tri xã Vĩnh Tường bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại diện các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp thu ý kiến của cử tri, khẳng định những góp ý tâm huyết của cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, cũng như định hướng hoạt động nếu vinh dự được bầu làm ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Toàn