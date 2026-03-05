Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh, thành phố

Qua công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, ngày 4/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành xác minh, làm rõ 1 chủ tài khoản Facebook “L.Đ” do bà Đ.T.L, sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 24/2/2026, chủ tài khoản facebook trên đã đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh danh sách phản ánh về việc tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố của Việt Nam còn 16 tỉnh, thành phố. Bài viết sau khi đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, tiềm ẩn nguy cơ gây dư luận phức tạp trên không gian mạng.

Công an làm việc với bà Đ.T.L.

Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.L thừa nhận vào ngày 24/2/2026, sau khi đọc được thông tin về chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố trên mạng xã hội, bà đã sao chép và đăng tải lên trang Facebook cá nhân. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, bà L nhận thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật, đăng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Bà L đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 5/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.T.L về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022) với số tiền 7,5 triệu đồng.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tiktok xuất hiện nhiều thông tin về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố. Những thông tin không chính thống được lan truyền gây hoang mang dư luận.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức ngày 4/3/2026 tại Hà Nội, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới. Các thông tin lan truyền trên mạng về việc tiếp tục hợp nhất 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố là không chính xác.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; cảnh giác với thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Nam Khánh

(Công an tỉnh)