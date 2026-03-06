Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4

Sáng 6/3, tại xã Bình Nguyên, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri các xã Bình Nguyên, Bình Xuyên, Bình Tuyền, Yên Lạc, Tam Đảo, Liên Châu, Xuân Lãng, Tề Lỗ, Tam Hồng, Nguyệt Đức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Năm ứng cử viên gồm các ông, bà: Đinh Công Sỹ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Thanh Vân - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Vương Kim Ánh - Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bùi Hà Hải Yến - Chuyên viên Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 4.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Kiến nghị các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh; bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi được tín nhiệm trúng cử ĐBQH khóa XVI tiếp tục quan tâm, lắng nghe ý kiến của cử tri để phản ánh trên diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như nước sạch nông thôn; có cơ chế, chính sách nâng cao đời sống Nhân dân.

