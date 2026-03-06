Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Hiền Quan, Tu Vũ

Ngày 6/3, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 tại các xã Hiền Quan, Tu Vũ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Trung Kiên cùng các đại biểu kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri.

Trực tiếp kiểm tra các điểm bỏ phiếu, đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các địa phương. Đặc biệt, công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bầu cử được thực hiện chu đáo.

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời các biến động về nhân khẩu để đảm bảo quyền lợi của cử tri; tập trung hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho các thành viên tổ bầu cử về quy trình bỏ phiếu, kiểm phiếu và xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ Luật Bầu cử, cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu; chủ động xây dựng các phương án, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu theo đúng quy định; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo công bằng, dân chủ giữa các ứng cử viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Trung Kiên cùng các đại biểu kiểm tra khu vực bỏ phiếu.

Trong chương trình kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trung Kiên và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi thẳng thắn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Mạnh Cường – Đặng Thưởng