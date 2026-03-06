Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 10 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 3

Chiều 6/3, tại xã Lập Thạch, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đã tiếp xúc cử tri 10 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Liên Hòa, Tiên Lữ, Sơn Đông, Thái Hòa và Hợp Lý theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Năm ứng cử viên gồm các ông, bà: Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Vũ Tuấn Anh - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ukraina; Lưu Thị Thúy Hằng và Hà Thị Ly, cùng là viên chức Nhà hát Lạc Hồng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ); Hoàng Thức, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Miếu.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 3.

Tại hội nghị, sau khi đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên ĐBQH khoá XVI, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ thường xuyên gắn bó, sâu sát cơ sở, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, đề xuất giải quyết những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, chính sách chiến lược về kinh tế, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Đồng thời, phát huy vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị là cầu nối trong ngoại giao nghị viện, thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường sự tin cậy chính trị và giao lưu văn hóa, kinh tế. Quan tâm phát triển văn hóa, du lịch trên quê hương Đất Tổ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần cho Nhân dân; cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, đô thị, thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bày tỏ tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong muốn khi trúng cử, ĐBQH sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử trên nghị trường Quốc hội; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Bên cạnh đó, quyết liệt hơn trong việc đưa thực tiễn vào các quyết sách quan trọng, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ngọc Anh - Nguyễn Toàn