Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5: Cam kết lắng nghe, chuyển tải tiếng nói của cử tri

Chiều 6/3, tại Nhà văn hóa xã Lương Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XV; Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, ĐBQH khóa XV; Bùi Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ngô Minh Trọng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Trường Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân tỉnh; Đoàn Thị Hồng Việt - Giảng viên chính Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo cử tri các xã: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Nội dung tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương phân công, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em với bản sắc văn hóa đặc sắc và tinh thần đoàn kết bền chặt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân; tích cực lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội, các cơ quan Trung ương; đồng thời góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ có 17 đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XVI, trong đó có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Việc đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tham gia ứng cử tại địa bàn tỉnh vừa là niềm vinh dự, vừa thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với địa phương. Đồng chí khẳng định, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, tạo tiền đề để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu kiểm tra khu vực niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã Lương Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia Quốc hội khóa XVI.

Cử tri bày tỏ sự quan tâm tới chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri đã bày tỏ sự quan tâm tới chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn của địa phương tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cử tri và đại biểu dự hội nghị.

Hồng Duyên