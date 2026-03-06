Đoàn công tác số 8 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Minh Đài, Văn Miếu

Chiều 6/3, Đoàn công tác số 8 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã Minh Đài, Văn Miếu. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp...

Đồng chí Đinh Công Thực - Trưởng đoàn công tác phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Văn Miếu.

Tại các điểm, thành viên đoàn đã kiểm tra thực tế các điểm bỏ phiếu, công tác trang trí khánh tiết, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử. Đồng thời nắm bắt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử tại 2 xã.

Lãnh đạo xã Văn Miếu báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi về công tác chuẩn bị bầu cử tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Văn Miếu.

Theo báo cáo, xã Minh Đài có 40 khu vực bỏ phiếu với trên 17.000 cử tri, xã Văn Miếu có 14 khu vực bỏ phiếu với hơn 13.000 cử tri. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của các địa phương cơ bản hoàn tất.

Đồng chí Đinh Công Thực và đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10 (khu Đồng Gạo), xã Minh Đài.

Các xã đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền được bố trí tại các điểm, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Đinh Công Thực và đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 10 (khu Đồng Gạo), xã Minh Đài.

Các xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan bằng xe lưu động, lồng ghép trong các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể...

Phát biểu tại các điểm kiểm tra và tại buổi làm việc với lãnh đạo các xã, đồng chí Đinh Công Thực ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn bị tốt phiếu bầu; bổ sung trang trí khánh tiết đảm bảo thống nhất, đúng quy định, tạo không khí vui tươi phấn khởi hướng về ngày hội bầu cử; tăng cường nắm tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn tại các khu vực bỏ phiếu...

Cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, giúp cử tri nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Đinh Vũ