Bầu cử tại Đức: Thủ tướng Friedrich Merz đối mặt phép thử đầu tiên

Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đối mặt phép thử bầu cử đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, khi cử tri bang Baden‐Württemberg, miền Tây Nam nước Đức đi bỏ phiếu vào ngày 8/3.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được xem là cơ hội để đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) giành lại vị thế tại một bang từng là thành trì truyền thống của phe bảo thủ.

Bang Baden‐Württemberg, nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghiệp lớn như Mercedes‐Benz, từ lâu được coi là trung tâm lịch sử của ngành công nghiệp ôtô Đức.

Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ qua, CDU chỉ giữ vai trò đối tác nhỏ trong liên minh do đảng Xanh lãnh đạo tại bang này. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, song chưa rõ ứng viên CDU là Manuel Hagel hay ứng viên đảng Xanh Cem Özdemir sẽ giành chiến thắng để kế nhiệm Thủ hiến đương nhiệm Winfried Kretschmann.

Khảo sát mới nhất của đài truyền hình ZDF cho thấy hai ứng viên đang ngang nhau với khoảng 28% ủng hộ. Nếu đảng Xanh tiếp tục chiến thắng, điều này có thể làm dấy lên sự bất mãn trong nội bộ CDU, trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm dành cho Thủ tướng Merz đang ở mức thấp kỷ lục.

Bên cạnh cuộc đua vào ghế thủ hiến, sự chú ý cũng dồn vào đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), lực lượng đang duy trì khoảng 20% tỷ lệ ủng hộ tại bang này.

Thủ tướng Merz đã nhiều lần khẳng định loại trừ khả năng hợp tác với AfD, dù đảng này gia tăng ảnh hưởng trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Đức đối mặt nhiều khó khăn.

Cuộc bầu cử tại Baden‐Württemberg là khởi đầu cho chuỗi 5 cuộc bầu cử bang tại Đức trong năm 2026, tiếp theo sẽ là bang Rhineland‐Palatinate vào ngày 22/3, trước khi các bang Sachsen‐Anhalt, Berlin và Mecklenburg‐Vorpommern tổ chức bầu cử vào tháng 9.

