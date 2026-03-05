Israel không kích Tehran và Beirut, Iran đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ mục tiêu trong khu vực

Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang dữ dội sang ngày thứ năm (4/3) trong bối cảnh các bên gia tăng các cuộc tấn công quân sự và đe dọa trả đũa quy mô lớn.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran ngày 3/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Guardian, Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu an ninh của Iran cũng như lực lượng Hezbollah tại Beirut, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế trong khu vực nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Israel mở rộng không kích, chiến sự lan ra toàn khu vực

Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích mới nhất đã nhằm vào nhiều tòa nhà tại Iran có liên hệ với lực lượng Basij - tổ chức bán quân sự tình nguyện thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cùng các cơ sở của lực lượng an ninh nội địa.

Truyền thông người Kurd đưa tin các trụ sở IRGC và đồn cảnh sát tại khu vực người Kurd ở Tây Bắc Iran cũng bị phá hủy trong các đợt tấn công.

Các cấu trúc an ninh này từng đóng vai trò quan trọng trong việc trấn áp các phong trào biểu tình trong nước. Trong khi đó, Mỹ được cho là đang xem xét khả năng tận dụng các nhóm ly khai người Kurd để mở rộng sức ép quân sự lên Iran và thiết lập vùng an toàn ở khu vực này.

Chiến sự đồng thời lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông. Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh, trong khi Hezbollah tiếp tục tấn công Israel và cả Cyprus. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không NATO đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng về không phận nước này.

Saudi Arabia cũng thông báo đã bắn hạ ba tên lửa hành trình vào tối 4/3. Trong khi đó, Mỹ cho biết đã đánh chìm một tàu chiến Iran tại Ấn Độ Dương ngoài khơi Sri Lanka. Giới chức Sri Lanka cho hay ít nhất 80 người thiệt mạng và 23 người được cứu sau vụ việc, trong khi con tàu được cho là chở khoảng 180 người.

Các thiết bị bay không người lái cũng được phát hiện gần sân bay Baghdad, còn nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Erbil - thủ phủ khu tự trị Kurdistan của Iraq.

Thương vong gia tăng, Mỹ dự báo xung đột kéo dài

Số người thiệt mạng tại Iran tiếp tục tăng mạnh. Ước tính trong 5 ngày giao tranh, các cuộc không kích đã khiến từ 1.045 đến 1.500 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhận định cuộc chiến có thể kéo dài lâu hơn dự đoán ban đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

“Có thể nói là bốn tuần, nhưng cũng có thể sáu, tám tuần, thậm chí ba tuần. Cuối cùng, chúng tôi là bên quyết định nhịp độ chiến sự”, ông Hegseth nói, đồng thời khẳng định Mỹ có đủ vũ khí và trang thiết bị để đối đầu với Iran trong một cuộc chiến tiêu hao.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Trong tuyên bố gửi truyền thông nhà nước, lực lượng này cảnh báo rằng những hành động của Washington sẽ phải trả giá bằng sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của khu vực.

Cột khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống Sidon, Liban ngày 4/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng lan sang Liban

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ khi Tehran mở chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái.

Ông cáo buộc Iran đang tìm cách gây tổn hại cho các nước láng giềng và kéo họ vào một cuộc chiến không phải của họ.

Israel cũng phát cảnh báo yêu cầu toàn bộ khu vực phía nam sông Litani của Liban - chiếm khoảng một phần tư lãnh thổ nước này - phải sơ tán. Lệnh sơ tán này có quy mô lớn nhất mà Israel từng ban hành, thậm chí còn vượt cả giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc chiến kéo dài 13 tháng với Hezbollah năm 2024.

Sau đó, quân đội Israel cho biết đã tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các bệ phóng rocket và tên lửa ở phía Nam con sông này. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất ba người thiệt mạng và sáu người bị thương trong các đợt không kích.

Bất chấp mức độ leo thang, các quan chức Mỹ và Israel cho rằng chiến dịch quân sự hiện đang diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch vẫn chưa rõ ràng khi Washington đưa ra nhiều mục tiêu khác nhau, từ thay đổi chế độ ở Iran, phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và hải quân của nước này, đến ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Khủng hoảng lãnh đạo tại Iran

Tại Iran, tang lễ của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei buộc phải hoãn vô thời hạn do các cuộc không kích. Lễ tang dự kiến diễn ra tại Tehran vào sáng 4/3 đã bị trì hoãn.

Trong khi đó, các giáo sĩ cấp cao đang họp để lựa chọn lãnh tụ tối cao mới - vị trí vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là tổng tư lệnh lực lượng quân sự.

Ứng viên được cho là nhận nhiều ủng hộ nhất hiện nay là Mojtaba Khamenei, con trai 56 tuổi của cố lãnh tụ Ali Khamenei và cũng là lựa chọn được IRGC hậu thuẫn.

Các nhà phân tích cho rằng Mojtaba Khamenei là một nhân vật theo đường lối cứng rắn, và việc ông kế nhiệm có thể khiến vai trò của IRGC trong hệ thống quyền lực Iran ngày càng lớn hơn.

Israel thậm chí cảnh báo bất kỳ lãnh tụ mới nào của Iran cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố rằng bất cứ lãnh đạo nào tiếp tục kế hoạch hủy diệt Israel, đe dọa Mỹ và thế giới tự do đều có thể bị loại bỏ.

Trong khi đó, Iran tiếp tục phóng nhiều loạt tên lửa nhằm vào Israel, dù phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và chưa ghi nhận thương vong.

Hezbollah cũng tăng cường tấn công vào miền Bắc Israel bằng rocket và thiết bị bay không người lái, đồng thời tuyên bố đã bắn trúng ba xe tăng Merkava của Israel tiến vào miền Nam Liban và bắn hạ một UAV Israel.

Đáp trả, Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Liban, đặc biệt tại vùng ngoại ô phía Nam Beirut. Các vụ nổ liên tiếp khiến thủ đô rung chuyển suốt đêm.

Một khách sạn ở Hazmieh, phía Đông Nam Beirut, cách dinh tổng thống khoảng 700 m, cũng bị Israel tấn công mà không có cảnh báo trước.

Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 6 người thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất, nâng tổng số người chết tại nước này lên hơn 50 kể từ đầu tuần. Khoảng 58.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi tâm lý hoảng loạn lan rộng khi nhiều tin đồn về lệnh sơ tán khiến người dân đổ xô rời khỏi các khu vực bị cho là mục tiêu tấn công.

Theo baotintuc.vn