Venezuela khôi phục 9 đường bay quốc tế trong tháng Ba

Venezuela thông báo sẽ kích hoạt ít nhất 9 đường bay mới và tái lập nhiều tuyến bay quốc tế tới châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh, đánh dấu bước tái kết nối hàng không sau thời gian gián đoạn.

Ngày 12/2, hãng hàng không Avianca của Colombia đã nối lại các chuyến bay thẳng hàng ngày giữa Bogotá và Caracas của Venezuela. Nguồn: thecitypaperbogota

Ngày 2/3 (giờ địa phương), các nhà chức trách hàng không Venezuela thông báo sẽ thúc đẩy nhanh việc khôi phục các đường bay quốc tế ngay trong tháng Ba này, với việc kích hoạt ít nhất 9 đường bay mới và tái lập các tuyến quốc tế từ châu Âu, châu Á và khu vực Mỹ Latinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các chuyến bay được phục hồi sẽ kết nối Venezuela với Tây Ban Nha (Madrid và Tenerife), Thổ Nhĩ Kỳ (Istanbul), Colombia (Medellín và Bogotá), Brazil (São Paulo) và Cộng hòa Dominica (Punta Cana).

Đầu tháng này, hãng hàng không Colombia Wingo đã khai trương tuyến bay trực tiếp giữa Medellín và Caracas với tần suất 3 chuyến/tuần, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc nối lại giao thương hàng không giữa hai nước sau thời gian gián đoạn.

Theo kế hoạch, từ tháng Tư, hãng sẽ mở rộng tần suất kết nối giữa hai thủ đô.

Hãng Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết sẽ tái khởi động các chuyến bay giữa Caracas và Istanbul với tần suất 3 chuyến/tuần.

Hãng hàng không Brazil Gol sẽ nối lại tuyến giữa Caracas và São Paulo 4 lần/tuần, còn hãng nội địa Rutaca dự định khai thác 2 chuyến/tuần đến Punta Cana từ ngày 12/3.

Các hãng Estelar Iberojet và Plus Ultra của Tây Ban Nha cũng sẽ phục hồi chuyến Madrid và Tenerife với Caracas hàng tuần.

Tình trạng gián đoạn của đường bay quốc tế đến Venezuela kéo dài từ cuối năm ngoái, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo “tình huống tiềm ẩn nguy hiểm” trong không phận Maiquetía - nơi đặt sân bay quốc tế chính của Venezuela - khiến nhiều hãng hàng không ngừng khai thác tuyến đến quốc gia Nam Mỹ này.

Chính quyền Caracas cũng đã tước quyền bay của một số hãng do cho rằng họ “tham gia vào hành động khủng bố do Mỹ thúc đẩy.”

Việc khôi phục các đường bay quốc tế là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch và quan hệ đối ngoại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách đi lại giữa Venezuela và các trung tâm kinh tế-du lịch quốc tế.

Theo Vietnam+