Mỹ có thể nâng thuế nhập khẩu toàn cầu lên 15% ngay trong tuần này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Tổng thống Donald Trump đang xúc tiến nâng mức thuế nhập khẩu áp chung cho nhiều nước từ 10% lên 15% ngay trong tuần này, đồng thời đẩy nhanh các cuộc điều tra thương mại để tạo cơ sở pháp lý cho một hệ thống thuế quan mới.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 4/3, ông Scott Bessent cho biết mức thuế 15% nhiều khả năng sẽ được triển khai ngay trong tuần này. Đây là bước đi mới của chính quyền Trump nhằm khôi phục chương trình thuế quan, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng trước đã bác bỏ các mức thuế riêng rẽ mà Tổng thống từng áp lên mỗi quốc gia.

Sau phán quyết đó, Nhà Trắng đã sử dụng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp mức thuế 10%. Theo quy định, mức thuế này có thể nâng lên 15% trong khung pháp lý này, nhưng chỉ duy trì tối đa 150 ngày (5 tháng) nếu không được gia hạn.

Trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ các cuộc điều tra thương mại trong vòng 5 tháng tới - trước khi thời hạn 150 ngày kết thúc. Đây được xem là mốc thời gian cụ thể nhất từ trước tới nay về lộ trình khôi phục chính sách thuế quan của ông Trump.

Theo ông Greer, Mỹ sẽ “rà soát và điều tra tất cả các hành vi thương mại không công bằng” để bảo đảm an ninh kinh tế.

Các cuộc điều tra chủ yếu được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - cho phép áp thuế đáp trả những quốc gia bị cho là hạn chế thương mại với Mỹ.

Hiện, Washington đã điều tra Trung Quốc, Brazil và Nicaragua theo cơ chế này, song chưa công bố danh sách các nước tiếp theo.

Nếu được thực hiện, việc nâng thuế lên 15% có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại và tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời gian tới.

Theo Vietnam+