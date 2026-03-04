Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. Ảnh Korea.net

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, điểm đáng chú ý là mở rộng chương trình “Top-Tier Visa”. Chương trình này hiện áp dụng cho chuyên gia trong 8 lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và robot... nhưng nay sẽ được mở rộng sang cả giáo sư, nhà nghiên cứu khoa học-công nghệ. Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến triển khai thị thực mới K-core (E-7-M), tạo điều kiện cư trú dài hạn cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp cao đẳng tại Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc cũng cải tổ hệ thống thị thực lao động E-series, rút gọn từ 10 nhóm và 39 loại xuống 3 cấp độ: trình độ cao, trung bình và thấp; đồng thời mở thí điểm cơ chế cho doanh nghiệp nhỏ tại địa phương tuyển dụng trực tiếp lao động nước ngoài. Thị thực lao động kỹ năng trong nông-ngư nghiệp sẽ được thiết kế cho lao động thời vụ đáp ứng tiêu chí về thời gian làm việc và đào tạo, cho phép ở lại lâu hơn.

Về quản lý, Bộ Tư pháp sẽ số hóa toàn bộ dịch vụ thị thực, ứng dụng AI trong sàng lọc hồ sơ, đánh giá tư cách lưu trú; xây dựng cơ sở dữ liệu về cư dân nước ngoài để phân tích độ tuổi, trình độ học vấn, năng lực tiếng Hàn và mức độ hội nhập. Chính phủ Hàn Quốc cũng nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách bảo vệ quyền lợi người nước ngoài và thúc đẩy phúc lợi.

Bộ trưởng Tư pháp Jung Sung Ho nhấn mạnh chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và đồng thuận xã hội, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và đời sống người dân.

Động thái trên cho thấy Hàn Quốc đang chuyển từ mô hình thu hút lao động giá rẻ sang chiến lược cạnh tranh nhân lực chất lượng cao, gắn nhập cư với tái cấu trúc kinh tế và cân bằng dân số trong dài hạn.

Theo nhandan.vn