Hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt giữa “chảo lửa” Trung Đông

Hàng trăm nghìn người đang bị mắc kẹt tại nhiều quốc gia Trung Đông khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, kéo theo làn sóng hủy chuyến và đóng cửa không phận trên diện rộng. Nhiều sân bay lớn trong khu vực vốn là trung tâm trung chuyển quan trọng kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi, khiến sự gián đoạn lan rộng ra toàn cầu.

Một công trình du lịch, khách sạn trên Đảo Cọ ở Dubai, quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Theo hãng tin AP, chỉ trong vài ngày, căng thẳng quân sự đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, buộc du khách, doanh nhân và lao động nhập cư phải tìm cách xoay xở trong tình thế bất định. Dù một số quốc gia đã triển khai kế hoạch sơ tán, hoạt động hàng không vẫn bị đình trệ nghiêm trọng, khiến nhiều hành khách chưa biết khi nào có thể tiếp tục hành trình.

Nhiều du khách bị mắc kẹt đã chia sẻ trải nghiệm của họ trong những ngày hỗn loạn tại các sân bay và thành phố lớn trong khu vực.

Kỳ nghỉ gia đình biến thành hành trình chờ đợi

Viktoriia Lokhmatova, sống tại Serbia, cùng bạn đời Michael Crepin, người Bỉ, đã đưa các con đến Dubai để đánh dấu một cột mốc đặc biệt của gia đình.

Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đảo lộn khi chuyến bay trở về của họ bị hủy do không phận khu vực bị gián đoạn sau khi xung đột bùng phát. Một chuyến bay thay thế cũng tiếp tục bị hủy, buộc gia đình phải tìm cách khác để trở về, đồng thời đối mặt với chi phí lưu trú tăng cao.

“Chúng tôi gần như phải gọi điện cho hãng hàng không suốt hai ngày để tìm chuyến bay khác”, Lokhmatova kể lại.

Trong lúc tìm kiếm giải pháp, cô phát hiện rằng các đơn vị cho thuê nhà nghỉ tại Dubai cung cấp chỗ ở tạm thời cho hành khách bị mắc kẹt. Gia đình họ đã được ở miễn phí một đêm trong căn hộ do AraBnB Homes, công ty cho thuê căn hộ cao cấp tại Dubai, quản lý, khi doanh nghiệp này mở các căn hộ còn trống cho những người không thể rời thành phố.

Khoảng thời gian tạm trú giúp họ sắp xếp lại kế hoạch cho hành trình kéo dài ngoài dự kiến. Những ngày đầu, gia đình đôi khi nghe thấy tiếng nổ từ hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa hoặc máy bay không người lái.

“Chúng tôi cố gắng giữ bình tĩnh vì các con đang ở đó”, Crepin nói.

Dù vậy, ông cho biết cả gia đình vẫn cảm thấy an toàn và biết ơn vì được ở bên nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Họ hy vọng có thể rời Dubai vào cuối tuần này nếu chuyến bay mới không bị hủy.

Chuyến bay phải quay đầu giữa không trung

Varun Krishnan, doanh nhân công nghệ Ấn Độ và là người điều hành trang tin công nghệ Fone Arena, cho biết chuyến bay của ông từ Doha (Qatar) đến Barcelona cuối tuần qua đã buộc phải quay đầu giữa chừng.

Krishnan đang trên chặng cuối của hành trình từ Ấn Độ tới Barcelona để tham dự hội nghị viễn thông Mobile World Congress. Nhưng sau khoảng hai giờ bay, ông nhận thấy máy bay dường như không còn hướng về Tây Ban Nha.

“Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn”, ông nói, cho biết mình đã theo dõi lộ trình chuyến bay và nhận ra máy bay không đi đúng hướng.

Ngay sau khi bữa sáng được phục vụ, cơ trưởng thông báo không phận Baghdad đã đóng cửa vì lý do an ninh. Thay vì bay qua Iraq để sang châu Âu, máy bay bắt đầu vòng lại khu vực Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Krishnan cho biết cơ trưởng liên tục cập nhật tình hình nhưng nhiều hành khách vẫn hoảng loạn.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh trở lại Doha, các thông báo khẩn cấp vang lên khắp khoang. Sau khi xuống đất, hành khách phải xếp hàng dài tại sân bay, trong khi bảng thông tin chuyến bay liên tục hiển thị các chuyến bị hủy.

Ông cho biết hiện vẫn đang lưu trú tại khách sạn và chờ hãng hàng không xác nhận khi nào các chuyến bay có thể hoạt động trở lại.

Du khách mắc kẹt tại Dubai

Louise Herrle, một người nghỉ hưu đến từ Pittsburgh (Mỹ), cùng chồng cũng bị mắc kẹt tại Dubai khi xung đột nổ ra trong lúc hai người đang đi du lịch.

Herrle nói đôi khi bà nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu bay ngang qua đầu, cùng một vài tiếng nổ từ xa. Tuy nhiên, dù tình hình cực kỳ căng thẳng, bà nhận thấy sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ.

“Đó không phải trải nghiệm dễ chịu, nhưng khi nhiều người cùng trải qua điều tương tự, nó khiến mọi người xích lại gần nhau hơn”, bà nói.

Agnes Chen Pun, một người Hong Kong đang sinh sống tại Dubai cùng chồng và con nhỏ 18 tháng tuổi, cho biết gia đình cô đã phải di chuyển nhiều lần để tìm nơi an toàn khi căng thẳng leo thang tại UAE.

Ban đầu họ rời Dubai tới một khu nghỉ dưỡng ở Fujairah, cách thành phố khoảng một tiếng rưỡi lái xe. Sau đó, họ tiếp tục chuyển đến một khu nghỉ khác gần thành phố cảng Sharjah khi lo ngại nguy cơ tấn công.

Cuối cùng, cô đã mua được vé thương mại sang Singapore với giá khoảng 2.200 USD mỗi người, dù lịch khởi hành vẫn chưa chắc chắn.

Dù phải tạm rời đi, Chen cho biết cô vẫn dự định quay lại UAE khi tình hình ổn định, vì coi đây là nơi hấp dẫn để sinh sống và làm việc.

“Tôi nghĩ nỗi sợ hãi này chỉ là tạm thời. Lúc này, an toàn vẫn là quan trọng nhất”, cô nói. “Tôi sẽ về Hong Kong, chờ chiến tranh kết thúc rồi có lẽ chắc chắn sẽ quay lại”.

Đài BBC cũng đưa tin về các vụ nổ được ghi nhận trong hai liên tiếp tại Dubai. Các đòn không kích nhằm vào khu dân cư quanh Dubai Marina và Palm Jumeirah khiến khách sạn Fairmont The Palm bốc cháy và làm hư hại công trình biểu tượng Burj Al Arab. Điều này cho thấy mức độ dễ tổn thương của hai trụ cột bất động sản và du lịch khách sạn tại đây.

