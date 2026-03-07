Tổng thống Mỹ tuyên bố không có ý định đàm phán với Iran

Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không có ý định đàm phán để chấm dứt cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong một thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran”. Ông đồng thời kêu gọi Tehran “đầu hàng vô điều kiện” trong bối cảnh các đợt không kích của Mỹ và Israel tiếp diễn dồn dập. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington và các đồng minh sẽ trực tiếp lựa chọn (những) nhà lãnh đạo “vĩ đại và có thể chấp nhận được” cho quốc gia này.

Những phát ngôn trên là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, trái ngược với những tuyên bố trước đó của giới chức Mỹ rằng mục tiêu của họ không phải là thay đổi chế độ. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, ông Trump từng bày tỏ ý định sẵn sàng đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận.

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến đã khiến trên 1.300 người tại Iran thiệt mạng; hàng chục người cũng tử nạn trong các cuộc không kích trả đũa trên khắp khu vực. Phía Mỹ ghi nhận 6 binh sĩ tử trận, tất cả đều xảy ra trong 2 ngày giao tranh đầu tiên.

Iran đang chuẩn bị bầu người kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng ngày 28/2 - ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Con trai thứ hai của cố lãnh đạo, Mojtaba Khamenei, hiện là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ nhân vật này, đồng thời nhấn mạnh cá nhân ông sẽ can thiệp vào quá trình chọn lựa nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Trước đó, Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan tình báo nước này đã liên hệ với Mỹ để đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin từ Bộ Tình báo Iran bác bỏ thông tin được tờ New York Times đăng tải về việc các đặc vụ Iran đã gián tiếp liên lạc với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm nỗ lực môi giới cho một lệnh ngừng bắn, coi đây là “một đòn tâm lý chiến”.

Trong khi đó, cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Jordan và Qatar.

Thông báo trên trang web Sepah News của IRGC nêu rõ các đơn vị tên lửa và thiết bị bay không người lái của quân đoàn này đã phá hủy các hệ thống radar THAAD của Mỹ được triển khai tại UAE và Jordan, cũng như hệ thống radar tối tân FPS-132 (Desert Eye - Mắt sa mạc) của Mỹ được bố trí tại Qatar.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas nằm bên bờ Vịnh Persian, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục không kích Iran.

Xung đột leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu thô Brent giao sau lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua, đồng thời gây chao đảo thị trường trái phiếu toàn cầu. Giới đầu tư lo ngại chi phí năng lượng tăng cao sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Đồng USD cũng đang ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2024.

Theo nhandan.vn