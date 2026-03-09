Thành phố nào được khách quốc tế “chấm” hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026?

Giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành du lịch toàn cầu, điều giữ chân du khách tại Việt Nam lại đến từ những giá rất đời thường.

Điểm đến thân thiện nhất

Theo công bố mới nhất trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards 2026, Hội An (nay thuộc Đà Nẵng) được xác định là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam.

Kết quả này được tổng hợp từ hơn 370 triệu đánh giá đã được xác thực của du khách toàn cầu, phản ánh chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế tại các cơ sở lưu trú.

Trong danh sách “Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2026” công bố trên nền tảng du lịch Booking, Hội An dẫn đầu, tiếp theo là Mai Châu và Cù Lao Thu. Các địa phương khác góp mặt gồm Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng.

Khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại chùa Cầu. Ảnh: Ngô Linh

Điểm đáng chú ý của giải thưởng năm nay là sự dịch chuyển trong tiêu chí trải nghiệm. Không còn chỉ là cảnh đẹp hay hạ tầng, yếu tố “hiếu khách” được nhìn nhận qua cách từng cơ sở chăm sóc khách hàng, mức độ tận tâm và sự nhất quán trong dịch vụ.

Không phải ngẫu nhiên Hội An tiếp tục được xướng tên trong các bảng vinh danh quốc tế. Thành phố di sản này từ lâu đã nổi tiếng với nhịp sống chậm, kiến trúc cổ kính và đặc biệt là cách người dân làm du lịch bằng sự chân thành.

Hội An hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Từ những homestay nhỏ nằm sâu trong ngõ cổ, các khách sạn cổ kính ven sông Hoài đến hệ thống lưu trú cao cấp, phần lớn đều nhận được đánh giá cao về thái độ phục vụ và sự chu đáo. Chính điều này tạo nên “điểm cộng mềm” - thứ khiến du khách quay lại.

Nữ người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc Lee Ha Neul trong chuyến du lịch ở Phú Quốc năm 2025.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, danh hiệu “hiếu khách nhất” không chỉ là lời khen mang tính hình thức. Đây còn là chỉ dấu cho thấy sự trưởng thành của điểm đến, khi chất lượng dịch vụ được duy trì ổn định và được kiểm chứng qua hàng triệu phản hồi thực tế.

Hiếu khách - giá trị khiến du khách muốn quay lại

Christian Weizenegger (SN 1995, quốc tịch Đức) cho biết anh đã sống ở Việt Nam khoảng 9 tháng và ấn tượng với tấm lòng của người dân nơi đây.

“Tôi thực sự yêu đất nước này. Con người, văn hóa và đặc biệt là ẩm thực đã để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Theo thời gian, tôi nhận ra Việt Nam mang lại cảm giác như quê hương hơn cả nước Đức và đó là lúc tôi quyết định muốn gắn bó lâu dài tại đây”, anh chia sẻ.

Theo Christian, sự thân thiện ở Việt Nam “thực sự rất khó nơi nào sánh được”. Anh cho rằng người Việt cởi mở, hiếu khách, song để hòa nhập, người nước ngoài cũng cần chủ động tìm hiểu văn hóa bản địa.

“Việc học tiếng Việt và cố gắng hiểu phong tục, đời sống hằng ngày giúp tôi thích nghi nhanh hơn”, anh nói.

Với chàng trai Đức, sức hút của Việt Nam không chỉ đến từ phở hay bánh mì, mà là tổng thể trải nghiệm, từ ẩm thực, cảnh quan đến sự ấm áp của con người.

Không chỉ Christian, nhiều người nước ngoài từng sinh sống tại Việt Nam hay đơn giản là đến Việt Nam vài ngày để du lịch cũng có cảm nhận tương tự.

Du khách đón năm mới tại Việt Nam.

Như anh Percin Imrek - du khách Thổ Nhĩ Kỳ - từng chia sẻ câu chuyện được một ngư dân mời về nhà ăn bữa cơm giản dị trong căn nhà gạch trần còn dang dở khiến anh rất xúc động.

Trong thời gian lưu trú tại Tam Kỳ (Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng), anh đặt giường tầng giá rẻ, nhưng khi đến nơi, chủ homestay chủ động nâng lên phòng riêng mà không thu thêm phí.

Những ngày sau đó, anh liên tục được mời ăn miễn phí cùng gia đình, từ bữa trưa, bữa tối đến mâm cơm ngày Tết. Anh Percin khẳng định nếu có một lý do để quay lại Việt Nam, đó chính là “sự hiếu khách đáng kinh ngạc của người dân nơi đây”.

Trong khi đó, dù đã nhiều lần tới Hà Nội, anh Tôn Hoành Bác cho biết chưa chuyến đi nào để lại nhiều cảm xúc như lần này. Giữa đêm mồng 2 Tết, khi loay hoay tìm đường về khách sạn, anh bất ngờ nhận được sự giúp đỡ liên tiếp từ hai người xa lạ.

Sau người phụ nữ đi bộ cùng anh gần 100m để chắc chắn không rẽ nhầm hướng, một quân nhân trẻ đứng gác tại doanh trại trên phố Lý Nam Đế tiếp tục hỗ trợ. Không chỉ cố gắng chỉ đường bằng vốn ngoại ngữ hạn chế, người lính còn gửi tặng anh một phong bao lì xì đỏ như lời chúc năm mới.

Vị khách Trung Quốc cho biết ở quê hương anh, lì xì thường chỉ dành cho người thân, bạn bè, nên món quà từ một người xa lạ khiến anh đặc biệt xúc động. Anh giữ nguyên phong bao chưa mở, coi đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến ăn Tết xa nhà và là lý do khiến anh muốn sớm quay lại Việt Nam.

Theo dantri.com.vn