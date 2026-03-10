Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 mở ra trải nghiệm du lịch xanh, công nghệ số

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra từ 13-15.3 mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua công nghệ số, không gian di sản, ẩm thực đặc sắc.

Khách tham quan trải nghiệm nghề thêu truyền thống tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Ý Yên

Từ ngày 13 đến 15.3, Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số”.

Lễ hội mở ra hành trình khám phá thông qua gần 100 gian hàng đặc sắc. Tại Không gian Ký ức, vẻ đẹp của một Hà Nội ngàn năm văn hiến được tái hiện sống động qua những mô hình khu phố cổ, các công trình kiến trúc di sản và những bức ảnh nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là nơi để những tâm hồn hoài cổ tìm lại nét thăng trầm của mảnh đất trăm nghề, từ những làng nghề thủ công truyền thống đến đời sống sinh hoạt đậm chất kinh kỳ.

Tiếp nối dòng chảy di sản, Không gian Công nghệ mang đến cái nhìn đột phá về một Hà Nội tương lai. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm du lịch số qua công nghệ thực tế ảo VR360, trò chuyện cùng robot lễ tân thông minh và sử dụng các ứng dụng AI.

Với hơn 300 điểm đến của Hà Nội đã được số hóa, việc khám phá Thủ đô trở nên dễ dàng và trực quan. Ảnh: Ý Yên

Không gian Miền xanh tái hiện vẻ đẹp của những điểm đến xanh quanh Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, hay nét cổ kính của làng cổ Đường Lâm được giới thiệu một cách tinh tế. Xu hướng du lịch sinh thái, du lịch nông thôn và các hoạt động thể thao ngoài trời bền vững sẽ được tôn vinh, khuyến khích du khách hướng đến những giá trị xanh và bảo vệ môi trường trong mỗi chuyến đi.

Điểm nhấn thu hút đông đảo du khách nhất chắc chắn là Không gian Tinh hoa, nơi hội tụ tinh túy ẩm thực và làng nghề Hà Thành như phở Hà Nội, cốm làng Vòng, trà sen...

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, du khách còn được trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, học cách làm bánh cuốn Thanh Trì hay phở cuốn Ngũ Xã, và trải nghiệm làm thử các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngay tại chỗ. Sự hiện diện của các món ngon từ miền Trung như mì Quảng, bún bò Huế tại khu vực này cũng góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực đa dạng của lễ hội.

Lễ hội năm nay còn là nhịp cầu giao thoa văn hóa giữa Hà Nội và các tỉnh thành bạn. Tại Không gian Liên kết bốn phương, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai sẽ mang đến những nét đặc sắc riêng biệt, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng.

Các màn biểu diễn nghệ thuật như múa rối cạn Tế Tiêu, kéo mỏ Xuân Lai hay những trích đoạn vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”, vót giò hoa Tre - Sóc Sơn, múa cồng chiêng - Suối Hai, hát Quan họ Bắc Ninh... sẽ tạo nên một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu và âm thanh.

Tái hiện nghề vót giò hoa Tre - Sóc Sơn tại lễ hội. Ảnh: Ý Yên

Bên cạnh các hoạt động thưởng lãm, đây chính là “cơ hội vàng” cho những tín đồ du lịch săn tìm các gói ưu đãi hấp dẫn. Tại Không gian Kết nối, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng các doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố tung ra hàng nghìn voucher giảm giá sâu, các tour tuyến trong và ngoài nước, với mức giá kích cầu cạnh tranh.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 hứa hẹn sẽ để lại những dấu ấn khó phai. Đây không chỉ là một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là lời khẳng định về một Thủ đô “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, sẵn sàng chinh phục trái tim của du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội chính thức khai mạc từ 19h - 20h30 ngày 13.3 tại sân khấu chính ở Công viên Thống Nhất với chương trình nghệ thuật độc đáo và dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ nổi tiếng.

Nguồn laodong.vn