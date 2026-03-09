Gia Lai sẵn sàng cho Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 30/3 tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Điểm nhấn là lễ khai mạc được tổ chức tại phường Quy Nhơn tối 28/3.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được tổ chức vào tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn; với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và trình diễn nghệ thuật, tái hiện bức tranh giao thoa giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và vùng biển miền Trung trù phú.

Từ ngày 23/3 - 30/3/2026 tại các xã, phường trong tỉnh Gia Lai, Tuần lễ khai mạc gồm nhiều sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến đầu tư được tổ chức nhằm thúc đẩy khai thác tiềm năng của địa phương. Nổi bật là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 vào ngày 28/3 tại phường Quy Nhơn, dự kiến có sự tham dự của 1.000 đại biểu.

Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 được tổ chức trong ngày 27/3 tại phường Quy Nhơn. Đây là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp thảo luận về thế mạnh của Gia Lai trong việc phát triển du lịch xanh và phát triển bền vững; định hướng phát triển chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc và nổi bật tính đặc trưng của du lịch Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Du khách tham quan tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Qui

Chương trình khảo sát điểm đến, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai được tổ chức sáng 27/3 tại các cơ sở, điểm tham quan trên địa bàn. Trong ngày 27/3, hội thảo với chủ đề “Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản, du lịch, hàng không cùng cất cánh”, là nơi tỉnh Gia Lai kết nối hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp nhằm phát triển đường bay tới các sân bay của tỉnh Gia Lai, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế như du lịch, bất động sản...

Ngoài ra từ 28 - 29/3, nhân dịp khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị”, đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự từ nhiều quốc gia đến tham dự và trải nghiệm các điểm đến tiêu biểu của tỉnh như Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn, Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành, Bảo tàng Quang Trung, Khu du lịch sinh thái Hầm Hô, Tháp Bánh Ít...

Tuần lễ khai mạc còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và thể thao hấp dẫn phục vụ du khách. Chương trình “Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026” diễn ra từ 27/3 - 29/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với khoảng 60 gian hàng, giới thiệu các món ăn đặc trưng như gà nướng cơm lam, bò một nắng chấm muối kiến, nem tré, bún cá, hải sản, cà phê... cùng các sản phẩm OCOP và gian hàng quảng bá du lịch.

Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm cà phê tour Gia Lai, tham quan các trang trại cà phê ở khu vực phía tây Gia Lai để tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức cà phê đặc sản gắn với du lịch nông nghiệp xanh.

Thông qua chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai kỳ vọng quảng bá mạnh mẽ hình ảnh điểm đến, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách và từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực, nơi hội tụ vẻ đẹp đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh miền Trung.

