Phú Quốc 3 năm liên tiếp lọt Top đảo đẹp nhất châu Á

Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian đưa Phú Quốc vào danh sách Top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026.

Phú Quốc ba năm liên tiếp lọt Top những hòn đảo đẹp nhất do độc giả tạp chí du lịch Destin Asian. Ảnh: Thanh Sơn

Tạp chí du lịch hàng đầu châu Á DestinAsian vừa công bố danh sách những cái tên chiến thắng tại Readers’ Choice Awards (Giải thưởng do độc giả bình chọn) lần thứ 19. Khác với nhiều bảng xếp hạng do hội đồng chuyên gia chấm điểm, giải thưởng này được quyết định hoàn toàn bởi lá phiếu của hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.

Đó là những du khách thuộc phân khúc cao cấp - giới doanh nhân, nhà đầu tư và những người đam mê du lịch trải nghiệm - vốn nổi tiếng khắt khe với tiêu chuẩn về cảnh quan, hệ sinh thái, hạ tầng và dịch vụ.

Vì vậy, việc xuất hiện trong bảng xếp hạng của DestinAsian được xem như “thước đo vàng” phản ánh mức độ hài lòng của nhóm du khách sẵn sàng chi trả cho những kỳ nghỉ xa xỉ sau khi trực tiếp trải nghiệm điểm đến.

Hệ thống những khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế góp phần nâng tầm diện mạo của Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế. Ảnh: Thanh Sơn

Ở hạng mục Best Islands (Đảo đẹp nhất), Phú Quốc xuất sắc vươn lên vị trí thứ 2 châu Á. Nhìn lại hành trình tại DestinAsian, Đảo Ngọc đã ghi dấu một bước tiến ngoạn mục và bền bỉ khi từ hạng 6 năm 2024, lên hạng 5 năm 2025, và nay chính thức trở thành Á quân năm 2026.

Chuỗi thăng hạng liên tục này gửi đi một thông điệp rõ ràng: Phú Quốc không phải là một “hiện tượng nhất thời”, mà đang duy trì sức hút ổn định và từng bước cạnh tranh sòng phẳng với những thiên đường du lịch hàng đầu khu vực.

Không khó để lý giải vì sao Phú Quốc có thể duy trì sức hút bền bỉ và chinh phục những độc giả khó tính nhất. Chính giới chuyên môn của DestinAsian cũng không tiếc lời ca ngợi sự lột xác ngoạn mục của hòn đảo này. Nhận định về bước chuyển mình của Phú Quốc, tạp chí danh tiếng khẳng định: “Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới”.

Phú Quốc đang thiết lập nên một chuẩn mực mới cho du lịch nhiệt đới bởi những trải nghiệm độc bản tại nơi đây. Ảnh: Thanh Sơn

Sự chuyển mình ấy ghi dấu ấn đậm nét tại Thị trấn Hoàng Hôn ở phía Nam đảo mà theo DestinAsian, là nơi có “cảnh quan, văn hóa và giải trí hòa quyện theo những cách phi thường”. Không chỉ sở hữu hệ thống kiến trúc đầy cảm hứng, nơi đây còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với hai show diễn đa phương tiện có pháo hoa độc đáo mỗi đêm, biến Nam đảo Phú Quốc thành tâm điểm của những hoạt động lễ hội xuyên suốt và mang lại cho du khách từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, từ sáng sớm tới tối khuya.

Bức tranh du lịch tại Phú Quốc càng thêm hoàn thiện nhờ những công trình biểu tượng vượt xa ranh giới của những thiết kế thông thường. Điển hình như Cầu Hôn, cây cầu không chạm độc nhất thế giới. Song hành cùng đó là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, một trải nghiệm được nhiều chuyên trang du lịch quốc tế bình chọn là hoạt động yêu thích nhất của mọi du khách khi tới đảo Ngọc.

Sự vươn tầm của Phú Quốc sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự hiện diện của những quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp. Cũng trong khuôn khổ giải thưởng Readers Choice Awards của DestinAsian năm 2026, hạ tầng lưu trú của Đảo Ngọc gây chú ý tại hạng mục Best Vietnam Resorts (Những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất Việt Nam) khi đóng góp tới 5 đại diện trong top 10.

Trong danh sách bao gồm: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort ở vị trí thứ 3, New World Phu Quoc Resort, lội ngược dòng từ vị trí thứ 10 (năm 2025) lên thẳng vị trí thứ 5, Premier Village Phu Quoc Resort ở vị trí thứ 7 và cuối cùng là Regent Phu Quoc đứng ở hạng thứ 9. Có lẽ, nếu Indonesia có Bali được mệnh danh là hòn đảo resort, thì Việt Nam cũng có một Phú Quốc với danh xưng tương tự.

Hơn cả một danh hiệu, chuỗi thành tích tại DestinAsian năm 2026 đang trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm của Phú Quốc. Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy sức hấp dẫn của Đảo Ngọc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên, mà còn từ một hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Khi APEC 2027 lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến đăng cai, sự chú ý của thế giới dành cho hòn đảo này chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Và với đà phát triển hiện tại, Đảo Ngọc không chỉ được nhớ đến như một bãi biển đẹp của châu Á, mà đang từng bước định hình mình như một biểu tượng mới của du lịch nhiệt đới hiện đại trong khu vực.

