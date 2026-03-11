Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới

Hộ chiếu Australia được xếp hạng đắt nhất thế giới năm 2026, khi công dân phải chi hơn 300 USD để sở hữu loại giấy tờ tùy thân khi du lịch quốc tế này.

Các chuyên gia của Compare the Market, một trong 4 website so sánh giá lớn tại Anh, đã tiến hành đối chiếu chi phí làm hộ chiếu phổ thông ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ để xem công dân nước nào phải chi nhiều tiền nhất cho loại giấy tờ này.

Dựa trên dữ liệu chi phí cập nhật năm 2026 từ chính phủ các nước vào cuối tháng 1, nhóm nghiên cứu tìm ra những hộ chiếu đắt nhất và quyền lực nhất thế giới.

Công dân Australia dự định du lịch quốc tế năm 2026 trở thành người phải “trả giá” cao nhất, khi giá làm hộ chiếu của quốc gia này tiếp tục tăng. Đầu năm nay, chi phí làm hộ chiếu có giá 422 AUD (hơn 300 USD), tăng 10 AUD (hơn 7 USD) so với năm 2025. Thời hạn sử dụng hộ chiếu là 10 năm, tương đương mỗi năm người dân Australia phải chi trả 42,2 AUD (hơn 30 USD).

Trên tờ Canberra Times của Australia, các chuyên gia phân tích và cơ quan quản lý chỉ ra ba nguyên nhân khiến giá trị cuốn hộ chiếu này có chi phí “”đắt đỏ“”'.

Khác với nhiều quốc gia giữ mức phí cố định trong nhiều năm, theo Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, luật pháp quy định lệ phí hộ chiếu phải tự động điều chỉnh vào ngày 1/1 hằng năm dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Điều này đồng nghĩa với việc mỗi khi chi phí sinh hoạt tại Australia tăng lên, giá trị của cuốn hộ chiếu cũng tịnh tiến theo.

Hộ chiếu Australia được đánh giá là một trong những loại giấy tờ tùy thân khó làm giả nhất thế giới. Chính phủ nước này đầu tư nguồn lực lớn vào các tính năng bảo an như hình ảnh hologram phức tạp, mực biến đổi màu và chip điện tử thế hệ mới. Chi phí nghiên cứu, sản xuất và vận hành hệ thống kiểm chứng danh tính này được tính trực tiếp vào lệ phí mà người dân phải chi trả.

Ngoài ra, một phần doanh thu từ việc cấp hộ chiếu được trích ra để tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ công dân Australia ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) duy trì một hệ thống phản ứng nhanh 24/7 trên toàn cầu, sẵn sàng can thiệp trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, tai nạn hay khủng hoảng chính trị. Vì vậy, mức phí cao còn được coi là một khoản “phí bảo hiểm” để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho công dân khi ra khỏi biên giới quốc gia.

Hộ chiếu Australia. Ảnh: UNSW

Theo Bảng xếp hạng Hộ chiếu quyền lực của Henley (HPI) cập nhật đến 11/3, hộ chiếu Australia xếp thứ 7 toàn cầu khi người dân được miễn visa tại 182 điểm đến. Chi phí tính trên mỗi điểm đến miễn visa lên tới 2,32 AUD (1,65 USD) - mức cao nhất thế giới.

Các quốc gia còn lại nằm trong danh sách gồm hộ chiếu Mexico, Mỹ, New Zealand, Italy, Áo, Anh, Canada, Pháp, Đức. Hộ chiếu các nước này cũng có thời hạn 10 năm.

Các nước có phí hộ chiếu đắt nhất năm 2026 (thời hạn 10 năm)

STT Quốc gia Phí làm hộ chiếu(USD) STT Quốc gia Phí làm hộ chiếu(USD) 1 Australia 300 6 Áo 140 2 Mexico 255 7 Anh 136 3 USA 208 8 Canada 123 4 New Zealand 153 9 Pháp 108 5 Italy 145 10 Đức 88

Ở chiều ngược lại, công dân Brazil nằm trong danh sách chi ít tiền nhất để sở hữu giấy tờ thông hành khi du lịch quốc tế, khi hộ chiếu 10 năm có giá 180 real (gần 35 USD). Các quốc gia cũng có giá hộ chiếu rẻ gồm Ấn Độ, UAE, Tây Ban Nha, Nam Phi, Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Thụy Điển.

Công dân Việt Nam cũng nằm trong nhóm các nước có lệ phí cấp hộ chiếu thấp cho thời hạn 10 năm thấp - 200.000 đồng (7,6 USD). Trường hợp cấp lại do mất hoặc bị hư hỏng, chi phí là 400.000 đồng (15 USD).

Theo xếp hạng Hộ chiếu thế giới của HPI tháng 3, Singapore vẫn đứng đầu bảng xếp hạng quyền lực khi công dân được miễn thị thực tại 192 điểm đến, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu trong khối Schengen và Mỹ.

Trên phạm vi toàn cầu, giá trị của hộ chiếu đang có xu hướng giảm. Nghiên cứu của Compare the Market cho thấy trong 17 trên tổng số 25 quốc gia được khảo sát, số điểm đến miễn visa dành cho người mang hộ chiếu đã giảm so với năm 2025.

Trong bối cảnh sức mạnh hộ chiếu suy giảm nhưng chi phí làm hộ chiếu ngày càng tăng, ông Adrian Taylor, Tổng giám đốc điều hành lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ của Copmpare the Market, nhận định phí mua bảo hiểm du lịch đôi khi rẻ hơn việc làm lại hộ chiếu.

Theo đó, ông khuyến nghị du khách nên mua bảo hiểm phòng trường hợp hộ chiếu bị mất, hư hỏng hoặc bị đánh cắp khi du lịch quốc tế. Tuy nhiên, trước khi mua bất kỳ gói bảo hiểm nào, du khách cần kiểm tra kỹ các hạng mục được bảo hiểm cũng như số tiền được đền bù.

Theo vnexpress.net