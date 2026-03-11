Hoa sơn tra nở trắng bản làng ở Sơn La

Mùa hoa sơn tra bung nở, phủ trắng bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến những ngày đầu tháng 3, trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách chụp ảnh, trải nghiệm văn hoá bản địa.

Bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, trở thành điểm đến nổi tiếng những ngày đầu xuân nhờ hoa sơn tra (hoa táo mèo) vào độ bung nở, phủ trắng các triền đồi.

Theo cổng thông tin tỉnh Sơn La, xã Ngọc Chiến có khoảng hơn 2.500 ha trồng cây sơn tra, trong đó bản Nậm Nghiệp có diện tích trồng lớn nhất, nhiều cây hàng trăm năm tuổi.

Bản Nậm Nghiệp cách trung tâm xã Ngọc Chiến khoảng 10 km, ở độ cao trung bình 2.200 m so với mực nước biển. Hằng năm, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3, hoa sơn tra bắt đầu bung nở. Hoa ở Nậm Nghiệp đẹp hơn một số nơi nhờ nở đồng loạt, nhiều cây phủ trắng như bông.

Anh Hiếu Trần, nhiếp ảnh gia ở Hà Nội, đến Nậm Nghiệp hôm 5/3 cho biết trời nắng và khô nên thuận tiện cho hành trình trải nghiệm và chụp ảnh. Anh gợi ý du khách ngắm hoa, check in vào sáng sớm hoặc hoàng hôn để có những khoảnh khắc ấn tượng.

Sơn tra được coi như cây xóa đói giảm nghèo, gắn bó với cuộc sống người Mông từ lâu. Mỗi mùa hoa nở còn thu hút khách du lịch, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Hoa có màu trắng ngà, nở theo chùm gồm 3-5 bông như hoa mận hay lê nhưng nhụy màu vàng và lâu tàn hơn.

Đi sâu vào trong bản, du khách có thể gặp những cây sơn tra cổ thụ nằm ngay trong sân, vườn của các gia đình bản địa.

Hầu hết nhà người Mông ở Nậm Nghiệp vẫn giữ nét đơn sơ, bên trong có bếp lửa, giàn phơi ngô, ban thờ truyền thống. Du khách có thể hoà vào cuộc sống bản địa, trò chuyện cùng người dân hoặc tham gia các hoạt động hằng ngày, xin chụp ảnh trong sân, bên những gốc sơn tra cổ thụ.

Anh Hiếu cho biết trẻ em ở bản tự nhiên, thân thiện, sẵn sàng tương tác với khách du lịch để chụp ảnh, không đi theo xin tiền hay đồ ăn như nhiều nơi khác.

Du khách đến Nậm Nghiệp dịp này cần theo dõi kỹ dự báo thời tiết vì nếu mưa nhiều, hoa sẽ rụng nhanh. Ngoài ra, đường lầy lội khiến việc di chuyển khó khăn, khách phải di chuyển bằng xe hai cầu hoặc thuê người dân địa phương chở, với giá từ 300.000 đồng một người.

Xã Ngọc Chiến là một trong những nơi được nhiều khách du lịch tìm đến, đặc biệt vào mùa xuân do có nhiều loài hoa nở đẹp như đào, mận, sơn tra. Đây là điểm du lịch sinh thái hoang sơ, lý tưởng để săn mây, trekking, chụp ảnh, và trải nghiệm văn hóa bản địa Mông độc đáo.

Điểm đến nằm cách Hà Nội 300 km. Du khách đi theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai (CT05) sau đó vào Quốc lộ 32. Thời gian di chuyển khoảng 7 tiếng.

Ngọc Chiến có các dịch vụ du lịch cơ bản cho khách nghỉ qua đêm như homestay của đồng bào Mông, các dịch vụ ăn uống do người dân tộc cung cấp. Giá phòng từ khoảng 300.000 đồng một đêm. Một số homestay tham khảo: Ngoc Chien Pearl, Kim Lai, Đức Diện, Văn Thưởng... Ở đây còn có suối nước nóng nằm cách trung tâm thành phố Sơn La (cũ) khoảng 80 km.

Theo vnexpress.net