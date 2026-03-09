Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề “Du lịch nông thôn”, mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Lời mời gọi nồng hậu từ làng quê Việt

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, vượt qua khuôn khổ của những trang giấy in truyền thống, ấn phẩm điện tử (e-brochure) đã mở ra một thế giới trải nghiệm đa chiều. Với ấn phẩm thú vị này, qua những áng văn giàu hình ảnh, du khách dường như được đi sâu vào từng ngóc ngách của đời sống làng quê, nơi mỗi sản phẩm OCOP hay mỗi làng nghề truyền thống đều mang trong mình một câu chuyện riêng biệt.

E-brochure “Du lịch nông thôn” hiện gồm 4 ấn phẩm được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Các ấm phẩm điện tử này thể hiện các chủ đề đa dạng như: du lịch cộng đồng và sinh thái, du lịch làng nghề, sản phẩm OCOP, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ... nổi bật tại 3 miền bắc-trung-nam.

Hành trình khởi đầu từ những dải mây mù bao phủ rẻo cao Tây Bắc hùng vĩ. Tại đây, khách du lịch có thể cảm nhận hương cà-phê Sơn La nồng đượm len lỏi trong gió đại ngàn.

Tại “Lào Cai - nơi giác quan được đánh thức”, du khách có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm nội dung của mình từ “Có một Mù Cang Chải đang chờ bạn khám phá” đến “Bản Liền - lời mời gọi từ trái tim của núi rừng”, những trang sách điện tử như mở ra trước mắt người xem các không gian rực rỡ sắc màu của nông thôn Việt Nam. Ở mỗi vùng, miền, hình ảnh bà con dân tộc với những nếp váy xòe cùng hoa văn thổ sắc nét hiện lên thật rạng rỡ.

Rời dải đồi núi trập trùng, du khách sẽ được đến với những miền quê yên ả, khám phá đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đang lưu giữ quy trình làm tơ lụa độc đáo và những sản phẩm gốm tinh xảo.

Và rồi hành trình khám phá nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục đưa du khách nhẹ nhàng “lướt” trên những con sóng êm đềm, hòa mình vào không gian du lịch miệt vườn vùng sông nước miền Tây trù phú với những khu vườn sinh thái quanh năm trĩu quả đón mời.

Du khách được "chạm" vào cảnh sắc bằng đa giác quan

Tính năng nổi bật nhất của e-brochure “Du lịch nông thôn” là sự tích hợp công nghệ đa phương tiện, tạo nên trải nghiệm “chạm” vào đa giác quan đầy thú vị. Những hình ảnh với độ phân giải cao bắt trọn vẻ đẹp lao động bình dị và những nụ cười chân chất của người nông dân.

Đan xen vào đó là những thước phim sống động về làng quê Việt. Du khách như được len lỏi qua rạch nước rợp bóng dừa hay ngắm nhìn toàn cảnh núi non bạt ngàn từ góc máy flycam rộng lớn. Những thước phim chân thực ấy dường như đã xóa nhòa mọi khoảng cách về không gian địa lý, mời gọi khách quốc tế đến khám phá nông thôn Việt Nam.

Đặc biệt, tính năng thuyết minh giọng nói đã giúp du khách có thêm một bạn đồng hành thú vị trong chuyến du ngoạn bằng hình ảnh và câu từ. Du khách có thể vừa đọc, vừa lắng nghe lời thuyết minh dẫn dắt qua từng vùng đất.

Xen lẫn trong đó là những thước phim với thanh âm nguyên bản, tiếng lách cách nhịp nhàng, tiếng chim hót lảnh lót giữa đồi cây, hay điệu đờn ca tài tử réo rắt vang lên giữa mênh mông sông nước. Không gian âm thanh sống động ấy sẽ giúp trải nghiệm du lịch số trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, với giao diện thân thiện, tối ưu trên các thiết bị từ di động đến máy tính, e-brochure “Du lịch nông thôn” không chỉ là một bước tiến về công nghệ mà còn là lời mời gọi đầy tự hào, đưa vẻ đẹp nông thôn Việt Nam vươn xa và tỏa sáng trong lòng du khách gần xa.

Du khách có thể bắt đầu hành trình trải nghiệm đa giác quan tại https://ebrochure.vietnamtourism.gov.vn/.

