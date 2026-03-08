Trải nghiệm tắm rừng ở Nhật Bản để “chữa lành”

Tắm rừng Shinrin-yoku là một trải nghiệm được những người làm du lịch Nhật Bản hướng đến để thu hút du khách muốn “chữa lành” tâm hồn.

Hòa mình giữa khu rừng an tĩnh, lắng nghe chim hót, ngắm vệt nắng xuyên qua kẽ lá, đó chính là lúc bạn đang thực hành liệu pháp “tắm rừng” - một hành trình trở về thiên nhiên để chữa lành và tái tạo năng lượng.

Các bác sĩ Nhật Bản khuyến khích “tắm rừng” như một kỳ nghỉ thư giãn khỏi cuộc sống đô thị bận rộn. Đây cũng là trải nghiệm được Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) gợi ý.

Một góc của Sagano, rừng tre nổi tiếng ở Nhật Bản. Ảnh: Getyourguide

Tắm rừng (Shinrin-yoku) là gì?

Để điện thoại ở khách sạn, đi đến khu rừng gần nhất dạo bộ, không cần đi đường dài, chạy hoặc leo núi, du khách thậm chí có thể chỉ ngồi nếu muốn. Hãy dành thời gian để tận hưởng thiên nhiên và lắng nghe âm thanh xung quanh: chim hót, cây lá xào xạc, suối chảy róc rách và hít thở không khí trong lành, chạm vào thảm rêu xanh mềm trên những hòn đá hay vỏ cây. Để sự tĩnh lặng xung quanh tác động đến tâm trạng và khiến bạn quên đi nhịp sống của thành phố chính là trải nghiệm du lịch được người Nhật gọi là “tắm rừng”.

Tắm rừng giúp du khách hạnh phúc hơn. Điều này đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe dự phòng tại Nhật Bản. Kết quả của các nghiên cứu Nhật Bản đã cho thấy việc tắm rừng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tâm trạng, khả năng tập trung và giảm căng thẳng.

Tiến sĩ Qing Li, trường Y Nippon ở Tokyo, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Lâm nghiệp nhận thấy chứng rối loạn thiếu hụt thiên nhiên trong xã hội, góp phần gây ra cảm giác tiêu cực về cuộc sống, nhưng có thể được cải thiện đáng kể chỉ sau vài giờ tắm rừng. Ông cũng là tác giả của cuốn sách Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health and Happiness (Tắm rừng - cách tìm thấy sức khỏe và hạnh phúc từ cây cối).

Tắm rừng đơn giản chỉ là ngồi yên và lắng nghe xung quanh. Ảnh: hawkwoodcollege

Du khách đi đâu để tắm rừng ở Nhật Bản?

Ở Nhật có các trung tâm chuyên về liệu pháp này và sẽ cung cấp các tour có tổ chức trên nhu cầu cá nhân từng du khách. Với sự trợ giúp của hướng dẫn viên hoặc nhà trị liệu, du khách sẽ học cách dừng lại và tận hưởng thiên nhiên xung quanh, thậm chí có thể kết thúc một ngày bằng một buổi trà đạo, sau đó về nhà thư giãn và sẽ cảm thấy hài lòng.

Nếu bạn muốn tự mình tắm rừng, Nhật Bản có những công viên quốc gia để thực hiện Shinrin-yoku. Nếu bạn thích đi bộ đường dài, bạn có thể đến dãy núi Alps Nhật Bản từ Tokyo. Nếu sở thích của bạn thiên về đi hành hương tâm linh, bán đảo Kiiphía nam Osaka là nơi có những khu rừng của công viên quốc gia Yoshino-Kumano. Nếu bạn đam mê mạo hiểm, hãy đi về phía nam đến công viên quốc gia Yakushima và đi dạo qua vùng đất với những cây đại thụ được nuôi dưỡng trong môi trường biển hơn một nghìn năm.

Nhật Bản được biết đến với các siêu đô thị cùng ánh đèn neon, nhưng đất nước này cũng không thiếu cảnh quan thiên nhiên đẹp để “tắm rừng” như bác sĩ Nhật Bản khuyên.

Theo vnexpress.net