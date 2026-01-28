Về miền nghỉ dưỡng xanh

Buổi sáng ở Thanh Thủy, sương còn lảng bảng trên mặt sông Đà, những lối đi rợp bóng cây trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã bắt đầu có bước chân du khách. Năm 2025 khép lại với hơn 353 nghìn lượt khách, doanh thu vượt mốc 56 tỷ đồng - những con số không chỉ phản ánh sức hút của một khu du lịch sinh thái, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn điểm đến. Giữa xu hướng tìm về thiên nhiên, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, Đảo Ngọc Xanh đang dần khẳng định vị trí của mình bằng đầu tư chiều sâu, bằng không gian xanh được gìn giữ và bằng một cách làm du lịch đặt con người làm trung tâm.

Khi sức hút được đo bằng trải nghiệm thật

Hơn 353 nghìn lượt khách trong năm 2025 không phải là con số đến từ những đợt cao điểm ngắn ngủi, mà được tích lũy đều đặn qua từng mùa du lịch. So với năm 2024, lượng khách tăng 11,5%, doanh thu đạt 56,1 tỷ đồng, tăng 10,5%; lợi nhuận lên 13,4 tỷ đồng, trong khi số nộp ngân sách nhà nước đạt 8,3 tỷ đồng, tăng 12,5%. Những con số ấy cho thấy sức hút của Đảo Ngọc Xanh không nằm ở sự bùng nổ nhất thời, mà ở khả năng giữ chân và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Điểm hẹn Đảo Ngọc Xanh là niềm yêu thích trong mỗi chuyến dã ngoại của các em học sinh trong cả nước.

Động lực của tăng trưởng nằm ở cách cấu trúc sản phẩm được thiết kế theo hướng “một điểm đến - nhiều trải nghiệm”. Tại đây, vui chơi - tham quan - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe không tách rời, mà được kết nối liền mạch.

Du khách có thể vừa tận hưởng không gian cảnh quan, vừa nghỉ ngơi trong hệ thống khách sạn - nhà hàng, đồng thời tiếp cận các dịch vụ tắm khoáng, massage, vật lý trị liệu.

Sự kết hợp này tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ nét, nhất là khi nhu cầu du lịch đang dịch chuyển mạnh về phía những không gian xanh, thân thiện và có khả năng phục hồi thể chất.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều du khách đến Thanh Thủy không chỉ để đi chơi, mà để ở lại. Trẻ em có không gian vận động và khám phá; người lớn tìm thấy sự thư giãn; người cao tuổi có thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Khi mỗi nhóm khách đều tìm được lý do để quay trở lại, tăng trưởng không còn phụ thuộc vào biến động thị trường, mà được nuôi dưỡng trực tiếp từ chất lượng trải nghiệm.

Từ góc nhìn này, những con số của năm 2025 không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh, mà còn cho thấy Đảo Ngọc Xanh đã bắt trúng nhịp chuyển quan trọng của du lịch: Từ “đông khách” sang “đúng khách”, từ mở rộng bề nổi sang tích lũy giá trị bên trong.

Đầu tư cho chiều sâu

Tăng trưởng của Đảo Ngọc Xanh không dừng lại ở việc đón thêm khách, mà được bồi đắp bằng những khoản đầu tư quay trở lại chính không gian và chất lượng dịch vụ. Trong năm 2025, khu du lịch tiếp tục cải tạo khu vườn tắm khoáng, massage, vật lý trị liệu - dòng sản phẩm được xem là “trụ cột mềm” của nghỉ dưỡng Thanh Thủy; đồng thời nâng cấp trang thiết bị các phòng nghỉ khách sạn, từng bước nâng trải nghiệm lưu trú theo hướng tiện nghi nhưng tiết chế, đủ để người ở cảm thấy thoải mái chứ không bị choáng ngợp.

Khu tắm khoáng nóng thu hút đông đảo khách trong tỉnh và các vùng lân cận, đặc biệt là khách Hà Nội đến thư giãn và bảo vệ sức khỏe.

Một phần nguồn lực đáng kể được dành cho cảnh quan môi trường. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua cho biết: Khoảng 4ha diện tích cây xanh, vườn hoa và cây cảnh được mở rộng, tạo nên những lớp không gian đệm mát lành giữa các khu chức năng.

Chính những mảng xanh ấy làm nên cảm giác “ở trong thiên nhiên” chứ không chỉ là ngắm thiên nhiên từ xa - yếu tố ngày càng quyết định lựa chọn điểm đến của du khách đô thị.

Song song với đầu tư cho kinh doanh, Đảo Ngọc Xanh dành 6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó riêng tại Phú Thọ khoảng 885 triệu đồng. Những con số này không nằm trong báo cáo lợi nhuận, nhưng lại góp phần tạo nên nền tảng niềm tin giữa doanh nghiệp với địa phương.

Khi một khu du lịch phát triển hài hòa với cộng đồng xung quanh, sự bền vững không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành mối quan hệ hai chiều: Doanh nghiệp lớn lên cùng vùng đất và vùng đất tạo dư địa cho doanh nghiệp đi xa.

Đảo Ngọc Xanh không chọn con đường tăng tốc bằng mọi giá. Thay vào đó là cách đi chắc, đầu tư từng phần, mở rộng có chọn lọc, lấy trải nghiệm của con người và sự cân bằng môi trường làm điểm tựa.

Trong bức tranh du lịch Phú Thọ đang chuyển mình theo hướng xanh và bền vững, cách làm này cho thấy một hướng đi đủ chiều sâu để giữ nhịp tăng trưởng dài hạn.

Về miền nghỉ dưỡng xanh ấy, người ta không chỉ tìm thấy một điểm đến cho những ngày cuối tuần, mà còn nhận ra một hướng phát triển đáng suy ngẫm cho du lịch Phú Thọ - nơi sự thịnh vượng không được đo bằng nhịp tăng trưởng ngắn hạn, mà bằng cảm giác muốn ở lại lâu hơn, muốn quay trở lại nhiều lần hơn và bằng những giá trị âm thầm còn lưu lại sau mỗi chuyến đi.

Hương Giang