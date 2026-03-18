Quảng Ninh siết chặt an toàn tham quan vịnh Hạ Long

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo các điều kiện an toàn khi vận hành.

Siêu du thuyền cập cảng đưa du khách quốc tế tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh: ĐÔNG BẮC

Quảng Ninh - điểm đến của du khách

Quảng Ninh là vùng đất sơn thủy hữu tình với rừng vàng, biển bạc và nhiều di tích lịch sử văn hóa lâu đời, nổi tiếng.

Đây cũng là vùng đất có 2 di sản đã được ghi danh là Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới và Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Di sản văn hóa thế giới.

Ngoài ra, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống các công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá như chùa Lôi Âm, đền Cửa Ông...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, hiện nay trung bình mỗi ngày vịnh Hạ Long đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan và sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ cũng như mùa hè sắp tới.

Xác định xây dựng môi trường du lịch nói chung, tham quan vịnh nói riêng an toàn, thân thiện, hấp dẫn, mến khách... chính là xây dựng hình ảnh du lịch đẹp, ấn tượng trong lòng mỗi du khách.

Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đặc biệt là đối với các phương tiện thủy vận chuyển trên vịnh.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình tàu du lịch, cơ sở lưu trú trên vịnh.

Hiện tại vịnh Hạ Long có hơn 500 tàu du lịch đăng ký hoạt động, bao gồm tàu tham quan ban ngày và tàu lưu trú qua đêm.

Do vậy, việc đảm bảo an toàn đóng vai trò quan trọng để thu hút du khách đến với Quảng Ninh.

Tỉnh đã thường xuyên, liên tục, quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ tàu du lịch, dịch vụ trong tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho du khách, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Siết chặt an toàn tham quan vịnh

Theo ông Bùi Văn Khắng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, công tác đảm bảo an toàn cho du khách là trọng yếu trong phát triển du lịch, nhất là du lịch biển.

Do vậy tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của các tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bên cạnh đó, chú ý các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi và tăng cường quản lý bằng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, theo dõi chặt chẽ quá trình vận hành của phương tiện.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng tổ chức thường trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, phát cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và bố trí lực lượng cơ động trên biển sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt triển khai hệ thống cảnh báo dông, lốc từ xa để chủ động phòng ngừa rủi ro cho tàu thuyền và du khách.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, để tăng cường hơn nữa đảm bảo an toàn cho du khách tham quan vịnh, các lực lượng cảnh sát đường thủy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Ban quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, Cảng vụ đường thủy nội địa phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn trên các tàu du lịch.

Trong đó chú trọng đến điều kiện an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, chứng chỉ chuyên môn của người làm việc trên phương tiện, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa phương tiện và lực lượng chức năng...

