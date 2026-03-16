Hàn Quốc sẽ nới lỏng chính sách visa cho khách Việt

Hàn Quốc vừa công bố chiến lược chuyển đổi du lịch quốc tế, trong đó có kế hoạch nới lỏng chính sách visa đối với công dân từ 11 quốc gia - gồm Việt Nam.

Mùa hoa anh đào ở Hàn Quốc. Ảnh: yeojin yun/Unsplash

Chiến lược “Chuyển đổi lớn trong du lịch quốc tế và bứt phá du lịch địa phương” của Hàn Quốc bao gồm kế hoạch nới lỏng yêu cầu visa đối với 11 quốc gia, đồng thời mở rộng các đường bay quốc tế tại các sân bay địa phương.

Năm ngoái, 18,94 triệu lượt khách quốc tế đã đến Hàn Quốc, thiết lập mức cao kỷ lục. Để mở ra kỷ nguyên 30 triệu du khách quốc tế, ngành du lịch xứ sở kim chi cần có sự chuyển đổi về chất lượng vượt ra ngoài tăng trưởng về số lượng

Trước hết, chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng quy định về visa nhằm giảm rào cản với khách quốc tế từ các thị trường mục tiêu.

Du khách từ 11 quốc gia gồm Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã từng đến Hàn Quốc trước đó sẽ đủ điều kiện được cấp visa nhập cảnh nhiều lần thời hạn 5 năm.

Đặc biệt, du khách ở ba thành phố của Việt Nam - trong đó có Hà Nội - sẽ được kéo dài thời hạn 5 năm đối với visa nhập cảnh nhiều lần hiện nay lên tối đa 10 năm.

Trong khi đó, khách du lịch theo đoàn từ Indonesia (từ 3 người trở lên) sẽ được thí điểm miễn visa.

Bên cạnh chính sách visa, chính phủ Hàn Quốc đề xuất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch địa phương. Bởi, hiện có tới 81,7% du khách quốc tế chỉ lưu trú tại khu vực thủ đô.

Các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến sân bay địa phương sẽ được mở rộng đáng kể, đồng thời tăng thêm hoặc nâng tần suất các chuyến bay nội địa từ Incheon International Airport để du khách dễ dàng di chuyển tới các vùng khác.

Ngoài ra, chương trình “Korea Train Loop Trail” sẽ tận dụng mạng lưới đường sắt toàn quốc để kết nối các nhà ga với điểm du lịch gần đó, hình thành các tuyến du lịch bằng tàu hỏa. Du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế giúp hạn chế sự suy giảm của nhiều khu vực địa phương.

Ông Seo Tae-seok, Giám đốc chi nhánh Hàn Quốc của Rakuten Travel, cho rằng dù nhu cầu du lịch tới các thành phố nhỏ đang tăng, giao thông công cộng vẫn chưa thuận tiện. Ông đề xuất Hàn Quốc tăng cường kết nối các tuyến xe buýt tham quan do chính quyền địa phương vận hành để giúp du khách di chuyển giữa các thành phố dễ dàng hơn.

