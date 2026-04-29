Khám phá du lịch miền sơn cước

Cảnh quan hùng vĩ, không khí miền sơn cước trong lành, xã Toàn Thắng đang trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến cho du khách những trải nghiệm thư giãn và gần gũi với thiên nhiên.

Cảnh quan tự nhiên hoang sơ tạo sức hút du lịch xã Toàn Thắng.

Sáp nhập từ 3 địa bàn vùng sâu (Gia Mô, Lỗ Sơn, Nhân Mỹ), xã Toàn Thắng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch khi sở hữu hệ thống các hồ, đập, suối, thác nước tự nhiên kết hợp mật độ tán rừng bao phủ lớn.

Đồng chí Bùi Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Địa phương đang biến tiềm năng to lớn này thành lợi thế để phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng bền vững. Đồng thời, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao, thu hút du khách, nhất là khách từ các đô thị lớn."

Danh thắng núi Cột Cờ gắn với sự tích ông Tùng tạo vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo.

Trên hành trình khám phá du lịch xã Toàn Thắng, du khách không khỏi thích thú trước quang cảnh đồng lúa trải dài và chiêm ngưỡng danh thắng núi Cột Cờ - món quà độc đáo được thiên nhiên ban tặng, gắn với sự tích ông Tùng và là một trong những ngọn núi tiêu biểu trong đời sống tâm linh của người Mường vùng Mường Bi, xuất hiện trong sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”.

Tọa lạc ở xóm Mương Dạ, Ún’s House là một trong những mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch nổi bật. Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng yên bình bên bờ suối Trăng, view cánh đồng và đồi núi thơ mộng. Khu nghỉ dưỡng cung cấp các sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, như: Lưu trú homestay (bao gồm nhà sàn và các phòng nghỉ riêng tư), văn nghệ truyền thống, đạp xe, đốt lửa trại, chơi thác, đi bè mảng, chèo thuyền, check-in cánh đồng hoa, ẩm thực dân tộc...

Cánh đồng lúa đẹp huyền ảo về đêm là địa điểm check-in thu hút du khách khi đến nghỉ dưỡng tại Ún’s House.

Chị Nguyễn Thùy Dung, du khách từ Hà Nội chia sẻ: "Nơi đây mang đến cho tôi cảm nhận khác biệt về các hoạt động trải nghiệm và không gian sống chậm, gần gũi với thiên nhiên vùng cao. Điểm đến khá phù hợp cho nhóm bạn, gia đình tổ chức team building, workshop hoặc đơn giản là trốn khói bụi thành phố để chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Tôi cũng đánh giá cao chất lượng phục vụ của khu nghỉ dưỡng. Các nhân viên thân thiện, hiếu khách, mang lại cảm giác ấm cúng như ở nhà."

Toàn Thắng còn có điểm du lịch sinh thái nổi bật là thác Trăng nằm sâu trong lòng núi thuộc địa bàn xóm Trăng Tà. Thác có chiều cao khoảng 20m, chia thành 5 tầng, mỗi tầng lại có hình dáng và cấu trúc khác nhau, tạo nên cảnh sắc kỳ thú. Ở mỗi tầng thác có những địa hình lồi lõm, giúp dòng nước từ đỉnh thác chảy xuống một cách mềm mại, như một dải lụa trắng buông thõng giữa không gian núi rừng xanh mướt.

Du khách thích thú khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của thác Trăng.

Không chỉ là điểm đến lý tưởng để chinh phục vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thác Trăng còn được du khách yêu thích tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Anh Phạm Văn Bình ở phường Tân Hòa hào hứng cho biết: "Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, gia đình tôi sẽ tiếp tục du ngoạn thác Trăng. Bên cạnh lựa chọn chính là trải nghiệm tắm suối, trốn nóng và thư giãn ngày hè, đây là điểm chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình khi khám phá vẻ đẹp tuyệt mỹ của thác."

Theo đồng chí Bùi Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng, cùng với khai thác tiềm năng du lịch tự nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường với điểm nhấn là tổ chức lễ hội đánh cá suối Lỗ Sơn nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống, thu hút du khách.

Du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch góp phần quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mường xã Toàn Thắng.

Mặt khác, xã đẩy mạnh truyền thông về điểm đến, kết nối các tour, tuyến trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Trong đó, chương trình trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng tại Ún’s House - khám phá cảnh quan đập U Tà - trốn nóng, vui hè tại thác Trăng thu hút lượng lớn các du khách trẻ, nhóm gia đình.

Trong lộ trình phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung quy hoạch một cách bài bản hơn, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, gắn với nét văn hóa đặc trưng, ẩm thực truyền thống nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.

Bùi Minh