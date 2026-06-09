Tam Đảo siết chặt an toàn thực phẩm mùa du lịch hè

Bước vào mùa du lịch hè, lượng du khách đến Khu du lịch quốc gia Tam Đảo ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống. Để bảo vệ sức khỏe du khách và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, xã Tam Đảo đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý

Trên địa bàn xã Tam Đảo hiện có 174 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 102 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và 90 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Đây là lực lượng trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân và du khách, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được quản lý chặt chẽ.

Nhằm chủ động phòng ngừa các nguy cơ, UBND xã Tam Đảo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh.

Trong tháng 5/2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 23 cơ sở, gồm bếp ăn tập thể trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Qua kiểm tra cho thấy, đa số cơ sở cơ bản chấp hành các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, nguồn gốc nguyên liệu, khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp chế biến thực phẩm và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại như hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, thực hiện chưa nghiêm chế độ kiểm thực ba bước, hồ sơ khám sức khỏe còn thiếu chỉ tiêu theo quy định hoặc chưa xuất trình được tài liệu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Đối với các trường hợp vi phạm, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu khắc phục tồn tại, bổ sung hồ sơ pháp lý và hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nhân viên Trạm Y tế xã Tam Đảo kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại khách sạn MiMi.

Nâng cao trách nhiệm vì du lịch an toàn

Song song với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn cũng chủ động nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Với quy mô 20 phòng nghỉ, trung bình mỗi dịp cuối tuần khách sạn MiMi đón khoảng 60 lượt khách lưu trú và sử dụng dịch vụ ăn uống. Do đó, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng.

Nhân viên khách sạn MiMi thường xuyên vệ sinh khu vực ăn uống nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ du khách.

Bà Vũ Thanh Sửa, chủ khách sạn MiMi cho biết: Cơ sở ưu tiên lựa chọn thực phẩm từ các nhà cung cấp có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời kiểm tra chất lượng nguyên liệu ngay từ khâu nhập hàng. Khu vực bếp được vệ sinh thường xuyên, dụng cụ chế biến được sắp xếp khoa học, bảo đảm các điều kiện chế biến an toàn. Bên cạnh đó, nhân viên trực tiếp chế biến và phục vụ đều được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe du khách.

Không chỉ các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành, du khách cũng ngày càng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và điều kiện vệ sinh tại các nhà hàng, khách sạn. Việc lựa chọn những địa chỉ uy tín, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm và môi trường phục vụ sạch sẽ đã trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhiều du khách khi đến Tam Đảo.

Bà Nguyễn Thị Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Khi lựa chọn địa điểm ăn uống tại Tam Đảo, tôi thường ưu tiên những nhà hàng có không gian sạch sẽ, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đến đây tôi thấy khu vực chế biến, phục vụ khá gọn gàng, thực phẩm tươi ngon nên rất yên tâm”.

Đồng chí Phùng Quang Huy - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Đảo cho biết: Để vừa phát triển du lịch, vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian tới địa phương sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và người dân; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, xã tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công khai các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm nhằm nâng cao tính răn đe và bảo vệ quyền lợi của du khách.

Địa phương cũng chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch, nhất là hệ thống thu gom, xử lý rác thải, cấp thoát nước và các công trình vệ sinh công cộng; đồng thời khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, ẩm thực địa phương theo hướng an toàn, chất lượng. Bên cạnh đó, xã tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan chuyên môn và các địa phương có thế mạnh du lịch để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng Tam Đảo trở thành điểm đến an toàn, văn minh và hấp dẫn đối với du khách.

Trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng tăng, việc duy trì và nâng cao các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh mà còn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, giữ gìn uy tín và sức hấp dẫn của du lịch Tam Đảo.

Nguyễn Toàn