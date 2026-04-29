Khám phá 5 khu vui chơi sát Hà Nội cho trẻ em dịp 30/4

Phụ huynh có thể đưa con đến làng gốm Bát Tràng hoặc nông trại Detrang Farm để trải nghiệm thực tế các công việc nhà nông dịp 30/4.

VnExpress chọn các điểm đến ngoài trời, ở ven trung tâm hoặc ngoại thành Hà Nội cho các gia đình trẻ vui chơi dịp nghỉ lễ 30/4. Nếu không có điều kiện đi lại, các gia đình vẫn có thể ghé các trung tâm thương mại, nhà sách, phố sách ở trung tâm Hà Nội.

Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hà Nội sau cải tạo nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Giang

Công viên nước Hồ Tây mở cửa phục vụ người dân và du khách từ ngày 18/4. Sau thời gian cải tạo, đơn vị đã bổ sung các hạng mục mới nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng. Không gian được trang trí theo chủ đề “Hải trình mùa hè”, tái hiện hình ảnh đại dương với tàu hải tặc, bản đồ kho báu, bánh lái và các cụm tiểu cảnh sinh vật biển, tạo khu vực check in cho người tham quan.

Vé vào cửa áp dụng đồng giá 150.000 đồng cho khách cao từ 0,9 m trở lên. Công viên cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và trò chơi tương tác để phục vụ khách trong kỳ nghỉ 30/4.

Địa chỉ: 614 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Làng gốm Bát Tràng

Trẻ em trải nghiệm làm gốm ở Bát Tràng. Ảnh: Hoàng Duy

Bát Tràng là điểm đến phù hợp với nhiều độ tuổi, giúp trẻ vui chơi cả ngày với đa dạng hoạt động. Tại đây, trẻ có thể trải nghiệm ngồi bàn xoay, tự điều khiển khối đất sét để tạo hình bát, đĩa, lọ hoa... dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Sau khi nặn, sản phẩm được sấy khô để các bé tô màu và mang về làm kỷ niệm.

Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn các hoạt động khác như tô tượng, vẽ trên đĩa gốm, tham quan trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt (Bảo tàng Gốm Bát Tràng), đi xe trâu quanh làng cổ hoặc khám phá chợ gốm.

Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng) mở cửa miễn phí cho du khách vào tham quan. Riêng vé vào bảo tàng là 50.000 đồng mỗi người.

Nông trại Detrang Farm

Trẻ em trải nghiệm vắt sữa dê tại nông trại. Ảnh: Detrang farm

Nằm dưới chân núi Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Detrang Farm là khu du lịch giáo dục dành cho trẻ em theo mô hình nông trại làm việc (working farm). Với diện tích 12 ha, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm kéo dài từ ngày 26/4 đến 3/5.

Tại đây, trẻ nhỏ có thể tham gia hơn 40 hoạt động như cho dê, bò ăn và vắt sữa, cưỡi đà điểu, nhặt trứng hoặc tham quan bộ sưu tập gia cầm, chim quý.

Ngoài các trò chơi tương tác và team building, du khách có thể thưởng thức các món ăn từ nguồn nguyên liệu chăn nuôi sạch tại chỗ.

Địa chỉ nông trại tại thôn Ké Mới, xã Suối Hai, Hà Nội.

VinWonders Hà Nội Wave Park & Water Park

VinWonders Hà Nội Wave Park & Water Park tại Hà Nội.

VinWonders Wave Park là khu vui chơi mới nhất trong hệ thống VinWonders tại Hà Nội, bắt đầu đón khách từ ngày 2/4. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hệ thống đường trượt nước đa cấp độ, hồ nước mặn, 6 bể tạo sóng cùng tổ hợp trò chơi trên cạn và khu vực “indoor game” với 100 máy trò chơi. Ngoài các hoạt động dành cho trẻ em và gia đình, nơi này còn tổ chức các chuỗi diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện liên tục trong ngày.

Công viên nằm tại Vinhomes Ocean Park 3 (xã Như Quỳnh và Nghĩa Trụ, Hưng Yên), cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 phút di chuyển. Giá vé vào cửa từ 150.000 đồng mỗi người, thay đổi tùy theo khu vực và loại hình trò chơi.

Thiên đường Bảo Sơn

Công viên Thiên Đường Bảo Sơn đã trang trí xong các hạng mục chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ. Ảnh: TĐBS

Dịp nghỉ lễ từ ngày 25/4 đến 3/5, Công viên Thiên Đường Bảo Sơn tổ chức chương trình với chủ đề “Xứ sở Pony”, mở cửa hằng ngày từ 8h đến 17h30. Với vé trọn gói từ 350.000 đồng, du khách được tham quan thủy cung, khu safari, nông trại, thưởng thức các chương trình nghệ thuật và sử dụng không giới hạn các trò chơi (trừ VR Game).

Ngoài ra, khách tham quan còn được trải nghiệm miễn phí công viên nước Castaway Lagoon. Các dịch vụ ẩm thực và lưu trú nội khu cũng sẵn sàng phục vụ trong suốt kỳ nghỉ.

Công viên nằm trên đường Lê Trọng Tấn, An Khánh.

Theo vnexpress