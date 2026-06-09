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Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của “nàng tiên say giấc” bên bờ đại dương

Nếu bạn đã quen thuộc với những bãi tắm náo nhiệt ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) và đang tìm kiếm một khoảng lặng bình yên đúng nghĩa, nơi chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng làn gió mát từ rừng ngập mặn, thì biển Lộc An chính là sự lựa chọn lý tưởng.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Nằm cách TP. Hồ Chí Minh khoảng 150km và cách trung tâm Vũng Tàu chừng 50km, Lộc An hiện nay đã được đồng bộ địa giới hành chính thuộc xã Phước Hội, huyện Long Đất.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Sự chuyển mình này không làm mất đi vẻ mộc mạc vốn có, mà trái lại, càng định vị Lộc An thành một “viên ngọc thô” lấp lánh bên bờ đại dương đang chờ du khách đến khám phá.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Được ví như “nàng tiên đang ngủ” giữa dải duyên hải phía Đông, bãi biển Lộc An sở hữu hệ sinh thái giao thoa độc đáo giữa sông Ray, đầm nước ngọt, rừng đước ngập mặn và biển khơi rộng lớn.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Nước biển nơi đây trong vắt, bãi cát phẳng mịn cùng những con sóng xô bờ rất nhẹ nhàng, mang lại không gian riêng tư, yên tĩnh hiếm có.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Kè đá Lộc An: Công trình đê chắn sóng bằng bê tông kiên cố dài khoảng 1km uốn lượn sát bãi tắm, cách đường ven biển (ĐT994) chỉ tầm 300m.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Điểm nhấn thu hút giới trẻ là đoạn kè đá dài 500m xếp chồng tự nhiên hướng thẳng ra biển khơi.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Đi dạo trên bờ kè vào lúc bình minh hay hoàng hôn, bạn sẽ thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp bao la của đại dương và bắt trọn những góc ảnh “sống ảo” đậm chất thơ.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Trải nghiệm đời sống ngư dân tại Cảng cá Lộc An: Được đưa vào hoạt động từ năm 2000 để phát triển nghề cá địa phương, Cảng cá Lộc An (xã Phước Hội) là nơi neo đậu tàu thuyền nhộn nhịp.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Ghé thăm cảng từ 5h00 đến 7h00 sáng, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn nhịp sống mộc mạc của ngư dân khi những chuyến tàu đầy ắp tôm cá cập bến.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Biển Lộc An mang đặc trưng khí hậu ôn hòa quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm vàng để bạn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau (mùa khô).

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Lúc này, trời Nam Bộ ít mưa, nắng ấm áp, biển cực kỳ êm và làn nước trong vắt, bãi cát phẳng mịn vô cùng thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, cắm trại dã ngoại.

Biển Lộc An: Vẻ đẹp thanh bình của nàng tiên say giấc bên bờ đại dương

Tại đây, du khách có thể mua hải sản tươi sống trực tiếp với giá gốc, trải nghiệm kéo lưới gần bờ cùng ngư dân hay tìm hiểu quy trình làm nước mắm truyền thống lâu đời. Biển Lộc An đẹp nhờ vẻ hoang sơ sạch sẽ. Sau khi cắm trại, picnic hay tổ chức tiệc BBQ, du khách hãy nâng cao ý thức thu dọn toàn bộ rác thải cá nhân để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên trong lành cho vùng biển này.

Theo vov.vn


Theo vov.vn

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