Lần đầu tiên mở đường bay Phú Quốc - Nha Trang

Từ 15/3, đường bay Phú Quốc (tỉnh An Giang) - Nha Trang (Khánh Hòa) chính thức khai thác với 4 chuyến mỗi tuần, góp phần tăng kết nối giữa hai trung tâm du lịch biển.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã tổ chức đón thành công chuyến bay đầu tiên của đường bay mới Phú Quốc - Nha Trang.

Lúc 15h45 cùng ngày, chuyến bay thương mại cất cánh từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đã hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Từ sân bay Cam Ranh người dân di chuyển hơn 30km bằng đường bộ về hướng Bắc để đến được các phường ở Nha Trang.

Du khách trên chuyến bay từ Phú Quốc hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Kim Chi).

Đường bay Phú Quốc - Nha Trang được hãng khai thác với tần suất 4 chuyến mỗi tuần (thứ ba, thứ năm, thứ sáu và chủ nhật). Thời gian bay của chặng này khoảng 1 giờ 20 phút.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong thời gian dài, dù đều là những điểm đến du lịch biển nổi tiếng, Nha Trang và Phú Quốc vẫn chưa có đường bay thẳng. Hành khách di chuyển giữa hai địa phương thường phải quá cảnh tại thành phố Hà Nội hoặc TPHCM.

Việc đưa đường bay vào khai thác được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, tạo thuận lợi cho dòng khách hai chiều, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của du khách quốc tế tới cả hai điểm đến. Kết nối hàng không trực tiếp cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch phát triển các sản phẩm và hành trình đa điểm đến.

Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 16,4 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với năm trước, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế. Còn Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,8 triệu khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

