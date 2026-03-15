Bên trong khách sạn lâu đời nhất thế giới đã hoạt động hơn 1.300 năm

Khách sạn nghỉ dưỡng này đã được truyền lại qua 53 thế hệ, tồn tại 1.300 năm.

Ngành khách sạn có lịch sử lâu đời hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Có những khách sạn cổ kính hàng trăm năm ở các thành phố lịch sử như Paris hay Rome. Nhưng ở Nhật Bản, có một khách sạn còn lâu đời hơn cả những nơi đó hàng thế kỷ.

Nishiyama Onsen Keiunkan, khách sạn nghỉ dưỡng Nhật Bản nằm ở Hayakawa, không xa núi Phú Sĩ, đã hoạt động từ năm 705. Được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là khách sạn hoạt động liên tục lâu đời nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng này đã được truyền lại qua 53 thế hệ.

Vẻ đẹp cổ kính của khách sạn lâu đời nhất thế giới

Cổng chính của Nishiyama Onsen Keiunkan

Nhiều người, từ các võ sĩ đạo thời xưa đến các ngôi sao hạng A và chính trị gia thời nay, đã đến nơi này vì lịch sử và nguồn nước khoáng nóng chữa bệnh của nó. Bồn tắm nổi tiếng của Keiunkan, Mochitani no Yu, được cấp nước trực tiếp từ suối nước nóng. Khách cũng được mời uống nước từ suối.

Đối với những người chưa quen với onsen ryokan, việc hiểu về kiểu khách sạn này sẽ rất hữu ích. Onsen chỉ sự hiện diện của suối nước nóng tự nhiên, và ryokan là một kiểu lưu trú và dịch vụ khách sạn truyền thống của Nhật Bản. Onsen rất phổ biến ở Nhật Bản với nhiều suối nước nóng công cộng tuyệt vời rải rác khắp cả nước.

Nguồn nước suối khoáng nóng chữa bệnh ở khách sạn

Không thường thấy bên ngoài Nhật Bản, trải nghiệm lưu trú tại ryokan không chỉ được định nghĩa bởi kiểu phòng. Đó là một trải nghiệm văn hóa sâu sắc, cho phép khách tham gia vào lối sống truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Từ sàn trải chiếu tatami và giường futon đến bồn tắm suối nước nóng và Yutaka (quần áo mặc ở nhà), lưu trú tại ryokan mang đến một chuyến đi ý nghĩa cho nhiều du khách.

Được thành lập bởi Fujiwara Mahito, Nishiyama Onsen Keiunkan có hơn 30 phòng rộng rãi với nội thất trang trí truyền thống Nhật Bản. Mặc dù đã trải qua khá nhiều lần hiện đại hóa và bảo trì qua nhiều thế kỷ, nhưng những điểm thu hút chính vẫn không thay đổi. Đó là những suối nước nóng thư giãn và khung cảnh tuyệt đẹp vẫn là cốt lõi của sức hấp dẫn ở khách sạn truyền thống kiểu ryokan này.

Không gian bên trong và ẩm thực độc đáo ở khu nghỉ dưỡng

Từ Tokyo, du khách có thể đi tàu khoảng bốn giờ đến Minobu, nơi có xe đưa đón hoàn thành hành trình với một giờ chuyển tiếp. Sau khi đến khu nghỉ dưỡng yên bình này, du khách có thể kết nối lại với thiên nhiên và tĩnh tâm trong khi tận hưởng những lợi ích thư giãn của bốn suối nước nóng cung cấp nước cho sáu bồn tắm. Có cả lựa chọn tắm riêng và tắm chung trong nhà và ngoài trời.

Bữa tối nhiều món bắt đầu với các món ăn nhẹ như sushi và món chính là lẩu. Đầu bếp sử dụng các nguyên liệu theo mùa, thường là nguyên liệu địa phương để chế biến các món ăn được trình bày đẹp mắt.

Bạn vẫn chưa thỏa mãn với những trải nghiệm lưu trú mang tính lịch sử trong chuyến đi Nhật Bản của mình? Hãy đặt phòng tại khách sạn lâu đời thứ hai thế giới, Hoshi Ryokan - được thành lập vào năm 718 và nằm ở Komatsu.

Theo thanhnien.vn


