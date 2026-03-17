7 quốc gia có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới

Tại những quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, giao thông công cộng tốt đến nỗi du khách không cần dùng taxi.

Ở một số điểm đến, việc gọi taxi gần như là phản xạ đầu tiên của du khách. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, hệ thống giao thông công cộng được tổ chức hiệu quả đến mức taxi chỉ là phương án dự phòng.

Danh sách 7 quốc gia có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất được Yahoo tổng hợp dựa trên Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cụ thể là chỉ số Cơ sở hạ tầng đường bộ và cảng, đánh giá các yếu tố như độ phủ của mạng lưới đường bộ, đường sắt và hiệu quả của dịch vụ giao thông công cộng. Ảnh: Japan Up

Thụy Sĩ: Cảnh quan dãy Alps thường là hình ảnh gắn với du lịch Thụy Sĩ nhưng điểm mạnh của quốc gia này nằm ở sự kết nối đồng bộ hệ thống giao thông công cộng.

Thẻ Swiss Travel Pass cho phép du khách di chuyển không giới hạn bằng tàu hỏa, xe buýt và tàu thuyền, đồng thời bao gồm cả giao thông công cộng tại hơn 90 thị trấn và thành phố. Nhờ đó, hành trình có thể liền mạch từ tàu liên tỉnh đến trạm nội đô hay phà qua hồ mà không cần mua vé riêng lẻ.

Ngoài ra, thẻ này còn bao gồm vé vào cửa hơn 500 bảo tàng, khiến hệ thống giao thông trở thành một phần của trải nghiệm khám phá chứ không chỉ là phương tiện di chuyển. Taxi hiếm khi là lựa chọn với du khách ở đây. Ảnh: Lost In Switzerland

Nhật Bản: Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển nhất thế giới. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), phần lớn việc di chuyển hằng ngày của người dân phụ thuộc vào tàu hỏa và các phương tiện công cộng.

Du khách có thể sử dụng Japan Rail Pass, cho phép đi lại trên hầu hết các tuyến của JR và nhiều tuyến tàu Shinkansen - trừ một số tuyến như Nozomi và Mizuho.

Điểm nổi bật là khả năng kết nối giữa các phương tiện. Một hành trình có thể bắt đầu bằng tàu cao tốc từ Tokyo đến Kyoto, sau đó chuyển sang tàu vùng và tiếp tục bằng xe buýt địa phương. Nhờ mạng lưới này, taxi thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Ảnh: Japan Times

Singapore: Diện tích nhỏ giúp Singapore thuận lợi trong quy hoạch giao thông nhưng yếu tố quan trọng hơn là thiết kế hệ thống đơn giản, dễ sử dụng.

Singapore Tourist Pass cho phép đi không giới hạn trên xe buýt công cộng, MRT và LRT trong 1-3 ngày. Điều này giúp du khách di chuyển giữa các khu ẩm thực, công viên và khu ven sông, không phải tính toán chi phí từng chặng.

Biển chỉ dẫn bằng tiếng Anh, hệ thống chuyển tuyến rõ ràng và mạng lưới bao phủ các khu du lịch chính khiến giao thông công cộng trở thành lựa chọn thuận tiện ngay cả với người lần đầu đến thành phố. Ảnh: SBS

Hà Lan: Một trong những điểm mạnh của giao thông Hà Lan sự đơn giản trong thanh toán. Theo trang du lịch chính thức của quốc gia này, hệ thống OVpay cho phép hành khách check in và check out bằng thẻ ghi nợ hoặc tín dụng khi sử dụng tàu hỏa, trạm, xe buýt hoặc metro. Điều này giúp du khách không cần mua thẻ riêng.

Việc di chuyển giữa các thành phố như Amsterdam, Rotterdam hay The Hague trở nên dễ dàng, không cần tìm hiểu nhiều loại vé khác nhau. Ảnh: Bollen Streek

Đức: Hệ thống giao thông công cộng của Đức nổi bật nhờ độ phủ rộng khắp. Từ năm 2026, Deutschlandticket cho phép sử dụng giao thông công cộng địa phương trên toàn quốc với mức phí cố định 63 euro (1,9 triệu đồng) mỗi tháng. Vé này áp dụng cho xe buýt, trạm, U-Bahn, S-Bahn và tàu vùng, không bao gồm tàu cao tốc ICE.

Đối với du khách, lợi thế lớn nhất là sự đơn giản khi có thể sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau, không cần tìm hiểu hệ thống vé riêng tại từng thành phố. Ảnh: Bus News

Đan Mạch: Thủ đô Copenhagen là ví dụ điển hình cho hiệu quả của giao thông công cộng tại Đan Mạch. Hệ thống metro hoạt động 24/7 với tần suất cao, trong khi các loại City Pass cho phép di chuyển không giới hạn trong khoảng 24-120 giờ, bao gồm cả tuyến từ sân bay vào trung tâm thành phố.

Theo trang thông tin giao thông công cộng của Đan Mạch, đây là một trong những hệ thống đáng tin cậy và hiệu quả nhất thế giới. Với du khách lưu trú chủ yếu tại Copenhagen, taxi thường kém thuận tiện hơn so với metro và tàu điện. Ảnh: Independent

Hàn Quốc: Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ tích hợp giữa mạng lưới giao thông và hệ thống thanh toán. Thẻ T-money có thể sử dụng trên nhiều phương tiện như xe buýt và tàu điện ngầm, đồng thời dễ nạp tiền và không yêu cầu tài khoản ngân hàng địa phương.

Tại Seoul, mạng lưới tàu điện ngầm rộng và hệ thống xe buýt dày đặc khiến việc di chuyển trong thành phố trở nên đơn giản. Nhờ đó, taxi thường chỉ được sử dụng trong những tình huống đặc biệt như di chuyển ban đêm hoặc khi mang nhiều hành lý. Ảnh: Travel + Leisure

