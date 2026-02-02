Hà Nội vào top điểm đến xuất sắc năm 2026

Diễn đàn du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor chọn Hà Nội ở vị trí thứ tư trong danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 do độc giả bình chọn.

Top 25 Điểm đến xuất sắc (Best of the Best Destinations) dành cho những nơi nhận được lượng đánh giá tích cực trong 12 tháng, thông qua những trải nghiệm thực tế và câu chuyện du lịch. Trong hơn 8 triệu điểm đến khắp thế giới được giới thiệu, chưa đến 1% giành danh hiệu này.

Danh hiệu thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Traveller’s Choice Awards do Tripadvisor tổ chức, công bố cuối tháng 1. Trong đó, bình chọn Best of the Best của Tripadvisor là cấp độ cao nhất trong hệ thống giải thưởng của diễn đàn này.

Hà Nội được miêu tả là đô thị cổ nhưng “rất duyên dáng và hiện đại”. Du khách có thể trải nghiệm phố cổ, ghé thăm di tích lịch sử và kiến trúc thuộc địa, ngắm nhìn các công trình hiện đại. Thành phố có hơn 600 ngôi chùa, đền, tháp góp phần tạo nên sức hút đặc biệt.

Du khách thăm đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Không chỉ nằm ở hạng mục điểm đến tổng thể, Hà Nội còn xếp thứ 11 trong xếp hạng ẩm thực và thứ 7 trong danh sách điểm đến văn hóa. Bên cạnh Hà Nội, Quy Nhơn xuất hiện trong danh sách điểm đến xu hướng nổi bật, xếp vị trí thứ 4.

Bali đứng ở vị trí đầu tiên trong top 25. Các điểm đến khác còn có London (Anh, hạng 2), Dubai (UAE, 3), Paris (Pháp, 5), Rome (Italy, 6), Marrakech (Marốc, 7), Bangkok (Thái Lan, 8), Crete (Hy Lạp, 9), New York (Mỹ, 10).

Thành phố du lịch nổi tiếng của Indonesia được miêu tả như “một tấm bưu thiếp sống động”, với những bãi biển cát trắng mịn trải dài nơi du khách có thể lặn ngắm san hô. Bali còn có những cánh rừng nhiệt đới, nhiều đền chùa cổ kính. Tripadvisor khuyên du khách lưu trú ở Ubud, nơi có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, các lớp yoga nhằm tái tạo năng lượng cho tâm hồn và cơ thể.

Ngoài Điểm đến, Tripadvisor còn bình chọn Bãi biển, Khách sạn, Nhà hàng, Xu hướng và Những việc nên làm (Things to do).

Theo vnexpress.net