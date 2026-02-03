“Việt Nam hoang dã” qua ống kính truyền hình Bỉ: Thiên nhiên hồi sinh kỳ diệu

Chương trình “Le Jardin Extraordinaire” đưa khán giả khám phá Việt Nam - một thế giới hoang sơ, nơi thiên nhiên từng bị chiến tranh tàn phá vẫn bền bỉ hồi sinh và gìn giữ đa dạng sinh học quý hiếm.

Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là khu Dự trữ sinh quyển thế giới (năm 2004); được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt (năm 2013). (Ảnh: TTXVN)

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình “Le Jardin Extraordinaire” (Khu vườn kỳ diệu) tối 1/2 trên kênh La Une - Đài Phát thanh và Truyền hình Bỉ (RTBF), người dẫn chương trình Tanguy đưa khán giả đến với một vùng đất châu Á nơi thiên nhiên vẫn còn nguyên nét hoang sơ, ẩn mình sau những cánh rừng rậm và dãy núi trùng điệp. Đó là Việt Nam, quốc gia nằm bên bờ Đông của lục địa Á châu, nơi sự sống xanh đã kiên cường hồi sinh sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, với tiêu đề “Việt Nam hoang dã - Thiên nhiên bí ẩn và kỳ diệu,” chuyến hành trình mở ra từ những khu bảo tồn biệt lập, gần như tách rời khỏi thế giới hiện đại.

Chính sự khó tiếp cận ấy đã vô tình trở thành “tấm khiên” bảo vệ cho nhiều loài động vật quý hiếm bậc nhất hành tinh.

Trong các khu rừng nhiệt đới vùng núi Tây Bắc, nơi dấu chân con người hiếm hoi xuất hiện, loài tê tê - động vật có vú bị săn trộm nhiều nhất thế giới - vẫn âm thầm sinh tồn.

Sâu hơn nữa trong thảm rừng rậm rạp là bóng dáng kín đáo của loài cầy vòi hương, hay những chú ếch rêu kỳ ảo, gần như hòa tan vào màu xanh của rừng già.

Voọc Cát Bà là loài linh trưởng rất quý hiếm chỉ có trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt trên đảo Cát Bà. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Rời núi rừng, hành trình tiếp tục men theo bờ biển Đông Bắc để đến với vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng toàn cầu.

Tại đây, giữa những dãy núi đá vôi sừng sững và làn nước xanh ngọc của vịnh Hạ Long, voọc Cát Bà, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất thế giới, vẫn âm thầm sinh sống.

Loài vật đặc hữu này chỉ tồn tại với số lượng ít ỏi, trở thành biểu tượng cho cuộc chiến bền bỉ giữa bảo tồn thiên nhiên và những sức ép từ con người.

Mỗi độ Xuân về, rừng già Việt Nam lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Hàng triệu cánh bướm, đủ mọi màu sắc và kích cỡ, đồng loạt tung bay, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa mong manh.

Đó là khoảnh khắc thiên nhiên phô bày vẻ đẹp thuần khiết nhất, như một lời nhắc nhở về sự giàu có của hệ sinh thái nơi đây.

Chính nhờ mạng lưới các vườn quốc gia và khu bảo tồn được gìn giữ nghiêm ngặt, Việt Nam vẫn luôn cất giấu những “kho báu sống” về đa dạng sinh học.

Một trong số đó là cầy mực, hay còn gọi là “binturong,” loài động vật có vú sở hữu ngoại hình độc đáo, vừa gợi nét gấu, vừa phảng phất dáng dấp của khỉ. Ít được biết đến, sống về đêm và hiếm khi lộ diện, cầy mực là minh chứng sinh động cho sự phong phú và bí ẩn của thiên nhiên Việt Nam.

Qua ‘Le Jardin Extraordinaire,” Việt Nam hiện lên không chỉ như một điểm đến, mà như một thế giới còn đang chờ được khám phá. Đó là vùng đất nơi thiên nhiên, dù từng bị tổn thương sâu sắc, vẫn bền bỉ hồi sinh, âm thầm gìn giữ những giá trị nguyên sơ giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.

Nguồn Vietnam+