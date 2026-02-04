Bên trong khách sạn trên xe buýt ở Singapore

Khách sạn được cải tạo từ 20 chiếc xe buýt cũ, gồm 7 hạng phòng, có giá từ khoảng 4 triệu đồng mỗi đêm.

The Bus Collective là khách sạn cao cấp được cải tạo từ 20 chiếc xe buýt cũ từng thuộc sở hữu của SBS Transit - đơn vị khai thác và điều hành phương tiện vận tải công cộng của Singapore.

Tổng diện tích toàn khu 8.600 m2 nằm trong quần thể Changi Village, cách sân bay Changi 1 km và bãi biển Changi 1,8 km, gần các điểm du lịch nổi tiếng như Changi Village Hawker Centre, Changi East Boardwalk và Changi Chapel & Museum.

Từ đây, du khách có thể đến các điểm tham quan khác như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Singapore cách 9 km, Singapore Flyer - 23 km, ga MRT Tanah Merah - 11 km.

Khách sạn hiện có 7 hạng phòng với các dịch vụ, tiện nghi khác nhau. Diện tích mỗi phòng 45 m2, dành cho 3-4 khách lưu trú.

Từ ngày 3 đến 8/2, nhiều khách tham dự triển lãm Singapores Airshow được BTC bố trí nghỉ ngơi tại hệ thống khách sạn này. Nhiều khách thích thú chia sẻ hình ảnh về khách sạn trên mạng xã hội.

Phòng Adams Drive dành cho 4 người có một số đặc trưng của chiếc xe buýt cũ vẫn được giữ lại trong phòng như vô lăng, cửa sổ và ghế lái.

Phòng Queen Victoria (ảnh) dành cho ba người với một giường lớn, sofa bed, bồn tắm mở. Phòng Hamilton Place có thiết kế phù hợp cho người khuyết tật, trang bị phòng vệ sinh bên ngoài và bậc thềm dốc cho xe lăn di chuyển.

Phòng Pioneer North có hệ thống tay vịn ở khu vực nhà vệ sinh và vòi hoa sen đáp ứng nhu cầu của khách cao tuổi.

Sofa bed được sử dụng trong phòng Queen Victoria và King George. Giá mỗi phòng của khách sạn xe buýt này dao động 4-7 triệu đồng một đêm.

Không gian giải trí bên ngoài phục vụ khách ăn uống và thư giãn, tùy thuộc vào hạng phòng.

Khách có thể tham gia các chương trình có hướng dẫn viên đi kèm như tour xe đạp quanh Pulau Ubin, một hòn đảo ngoài khơi Singapore, tour trải nghiệm các hoạt động khác như tìm hiểu văn hoá ẩm thực bản địa hay chèo thuyền tại CLB Thuyền buồm Changi.

Trên các website đặt phòng như Agoda hay Booking, khách sạn được chấm 8,2 điểm trung bình. Nhiều khách bày tỏ sự thích thú với trải nghiệm mới này, đánh giá thích hợp với người đi công tác. Nếu du khách đi theo nhóm đông hoặc nghỉ dưỡng với gia đình nên chọn các khách sạn rộng rãi và gần khu trung tâm hơn.

