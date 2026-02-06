Năm Du lịch quốc gia 2026: Khám phá Gia Lai từ đại ngàn mênh mông tới biển xanh bát ngát

Đến với Năm Du lịch quốc gia 2026, du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng, chiêm ngưỡng trình diễn võ cổ truyền và khám phá các di sản địa chất, hệ sinh thái biển đặc sắc. Hơn hết, câu chuyện về người dân đại ngàn, cùng nỗ lực đổi mới sau khi hợp nhất Gia Lai-Bình Định cũng để lại dấu ấn khó phai...

Du khách tận hưởng vẻ đẹp của Biển Hồ Pleiku - hòn ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên lộng gió. (Ảnh: TTXVN)

Để “Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh” thực sự chạm vào trái tim du khách

Với chủ đề “Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước về một Gia Lai mới, là điểm đến hội tụ những giá trị đặc sắc của miền trung và Tây Nguyên.

Theo Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, sau 20 năm với 20 lần tổ chức, Năm Du lịch quốc gia đã trở thành sự kiện quy mô tầm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương đăng cai, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế, khách nội địa, tổng thu du lịch; đồng thời, khẳng định và nâng cao hình ảnh điểm đến.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Năm Du lịch quốc gia không chỉ góp phần định vị thương hiệu du lịch địa phương, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo sinh kế cho người dân, tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

"Việc lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 xuất phát từ những lợi thế căn bản về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. Đồng thời, thể hiện kỳ vọng lớn đối với tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương", Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết.

Về thế mạnh, Gia Lai sở hữu hệ giá trị di sản địa chất và hệ sinh thái nguyên bản hiếm có, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái theo hướng có chọn lọc. Điều này tránh sự phát triển ồ ạt, chuyển các giá trị tự nhiên thành những trải nghiệm chiều sâu cho du khách.

Gia Lai cũng được ví như “bảo tàng sống” về văn hóa bản địa, với nhiều di sản của các dân tộc còn được bảo tồn nguyên vẹn. Đây là lợi thế khác biệt để làm sâu sắc nội hàm du lịch văn hóa, một trong những định hướng trọng tâm của du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới, khi lấy văn hóa làm nguồn lực cốt lõi để hình thành các sản phẩm bền vững.

Khách du lịch hòa mình vào làn nước biển trong xanh cạnh khu vực Mũi Vi Rồng (cách Quy Nhơn khoảng 70km về phía bắc).

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: "Trong Năm Du lịch quốc gia, địa phương đăng cai luôn được ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển sản phẩm, tăng cường truyền thông, định vị hình ảnh điểm đến và nâng cao hiệu quả quản lý du lịch. Việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 trong bối cảnh cả nước hoàn thành thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là vinh dự lớn và cũng là cơ hội quan trọng để địa phương khẳng định vị thế, quảng bá tiềm năng du lịch tới du khách trong nước và quốc tế".

Sau sáp nhập cùng Bình Định, Gia Lai sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa tầng, đa dạng, mang tính liên vùng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chủ đề “Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh” phản ánh rõ định hướng phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và bền vững. Thông điệp này không chia cắt không gian, không tách rời giá trị mà tạo nên dòng chảy trải nghiệm liền mạch cho khách du lịch khi đến Gia Lai. Từ đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Việc lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 xuất phát từ những lợi thế căn bản về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa. Đồng thời, thể hiện kỳ vọng lớn đối với tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương. Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Nhận thức rõ những thách thức trong việc kết nối hai vùng đất có bản sắc văn hóa và lối sống khác nhau, Gia Lai đẩy mạnh khai thác lợi thế di sản phong phú, từ không gian văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền, các di sản địa chất đến hệ sinh thái biển đặc sắc. Đây cũng là cơ hội lan tỏa những câu chuyện về con người Tây Nguyên và nỗ lực đổi mới của Gia Lai, để “đại ngàn chạm biển xanh” trở thành trải nghiệm thực sự trong lòng du khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: "Địa phương đặt mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, lấy câu chuyện văn hóa làm trung tâm để hình thành những sản phẩm đặc sắc, khác biệt. Gia Lai mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời, bảo vệ tài nguyên rừng và biển, tiếp cận các nguồn lực này dưới góc độ kinh tế bền vững, với du lịch và kinh tế văn hóa làm nền tảng".

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai định hướng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, là thế mạnh của địa phương. Từ đó, hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đặc sắc, mang lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt khi đến với Gia Lai.

Hợp lực xúc tiến, quảng bá điểm đến tại các thị trường trọng điểm

Theo kế hoạch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung giới thiệu hình ảnh con người, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc sắc của Gia Lai. Song song đó, đẩy mạnh truyền thông các sự kiện diễn ra tại địa phương.

Với sự vào cuộc đồng bộ này, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh kỳ vọng: Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế đến Gia Lai. Đồng thời, đóng góp vào mục tiêu chung của ngành du lịch Việt Nam.

Thực tế cho thấy, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia trong những năm qua đã thực sự giúp lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến các địa phương tăng trưởng mạnh, góp phần tích cực vào mục tiêu chung của ngành. Đây là những minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Năm Du lịch quốc gia trong việc thu hút khách và thúc đẩy phát triển du lịch một cách đồng đều.

Giữa bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi và dần tăng trưởng, du lịch Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh kinh tế. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Chuẩn bị lộ trình cho mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được tổ chức trên cơ sở tổng hợp các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước của địa phương và doanh nghiệp.

Cách làm trên giúp các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa Trung ương, địa phương và doanh nghiệp, Việc trùng lặp sự kiện sẽ được hạn chế, nguồn lực xã hội hóa được tối ưu nhằm tạo sức mạnh liên kết và bứt phá trên phạm vi quốc gia. Qua đó, nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường và tăng cường nhận diện hình ảnh du lịch Việt Nam trong cạnh tranh toàn cầu.

Một góc thơ mộng ở Biển Hồ Pleiku.

Năm nay, ngành du lịch tập trung vào các nhóm thị trường mục tiêu là các thị trường gần, truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện có quy mô lớn và đường bay trực tiếp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; thị trường ASEAN với tiềm năng tăng trưởng và nhiều phân khúc mới; các thị trường xa, chất lượng cao như Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ; các thị trường có khả năng tăng trưởng tốt như Australia, Nga, Nam Âu, Đông Âu; cùng các thị trường tiềm năng quy mô lớn như Trung Đông và Ấn Độ.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, tất cả các hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước đều được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung triển khai hiệu quả. Theo đó, các sự kiện gắn với Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, đặc biệt là lễ khai mạc, lễ bế mạc và các hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia sẽ là những điểm nhấn quan trọng của ngành du lịch trong năm 2026.

Dự kiến, ngành sẽ triển khai 16 hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ở nước ngoài. Các địa phương triển khai 21 hoạt động. Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tham gia 39 hoạt động. Sự phối hợp chặt chẽ này thể hiện xu hướng mới trong công tác xúc tiến, quảng bá của du lịch Việt Nam.

Về công tác xúc tiến, quảng bá trên nền tảng số, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa chia sẻ: "Bên cạnh các phương thức xúc tiến, quảng bá truyền thống đã và đang được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai phối hợp cùng các địa phương và doanh nghiệp, trong nhiều năm qua, Cục đã tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái nền tảng số phục vụ quảng bá du lịch. Nhiều nền tảng, ứng dụng số đã được hình thành nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm và cung cấp tiện ích cho du khách, lấy du khách làm trung tâm, cùng các ứng dụng phục vụ quản trị và kinh doanh du lịch".

Song song với đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn và nền tảng số có lượng người dùng cao như Google, YouTube và các mạng xã hội phổ biến, nhằm tăng cường truyền tải thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm và điểm đến, nhất là với các địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia trên cơ sở các tiêu chí về điều kiện tự nhiên, tài nguyên văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch và sự sẵn sàng tổ chức sự kiện. Trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố, sự đồng hành, hưởng ứng của các địa phương trên cả nước sẽ là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

